Lothar Matthäus ist "Lichtgestalt Sport 2019" - Reiner Calmund verleiht Ehrenamtspreis

Lothar Matthäus ist LICHTGESTALT Sport 2019! Im Rahmen der 7. ETL EXPRESS SPORTNacht im RheinEnergieSTADION erhielt Deutschlands einziger Weltfußballer, Weltmeister 1990 und Europameister 1996, am Abend den mit 10.000 Euro für den guten Zweck dotierten Preis von Laudator Sebastian Hellmann überreicht.

Zahlreiche Weggefährten wie Thomas Berthold oder Jürgen Kohler und viel Prominenz aus Sport, Politik, Wirtschaft und Showbiz feierte den Rekordnationalspieler, der als diesjähriger Preisträger auf die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft folgt, mit stehenden Ovationen.

"Lothar, du bist ein toller Mensch"

Zuvor hatte SKY-Moderator Sebastian Hellmann in seiner Laudatio die herausragende Lebens-Leistung aber vor allem auch die Bodenständigkeit und das soziale Engagement von Matthäus gewürdigt. "Lothar, du bist ein toller Mensch, ich verneige mich vor Dir", erklärte Hellmann und richtete in seiner Laudatio auch Grüße von Weggefährten aus. So bezeichnete Franz Beckenbauer seinen ehemaligen Schützling als "besten deutschen Fußballspieler aller Zeiten nach Fritz Walter" und Ottmar Hitzfeld lobte Matthäus als "eine außergewöhnliche Persönlichkeit".

Bevor er die Trophäe überreicht bekam, bedankte sich ein sichtlich stolzer und bewegter Lothar Matthäus bei seinen Wegbegleitern, aber auch bei den vielen deutschen Fußballfans. "Dieser Preis ist eine große Ehre für mich, ein Zeichen der Anerkennung. Danke!"

Zuvor hatte Reiner Calmund bereits den erstmals vergebenen Award "LICHTGESTALT Sport Ehrenamt 2019" an Ferdinand Kirschbaum vergeben. Der 78-Jährige, der den Preis mit Tränen in den Augen entgegennahm, ist seit den 50er Jahren ehrenamtlich in verschiedenen Positionen beim BSV Roleber aktiv.

Calmund appelliert an Politiker

Laudator Calmund richtete einen flammenden Appell an die Politik, das Ehrenamt weiter zu stärken. "Ohne Ehrenamtler gäbe es mit Sicherheit keine Spitzensportler. Pro Saison werden allein im Fußball durch Ehrenamtler 250 Millionen Stunden geleistet. Nimmt man die anderen Sportarten noch dazu und rechnet die geleisteten Stunden mit dem Mindestlohn, dann sind wir im Milliardenbereich. Das ist eigentlich eine staatliche Aufgabe. Und deswegen rufe ich den Politikern zu: Das ist Eure Aufgabe, was die Leute da kostenlos machen und deswegen haben sie jegliche Unterstützung verdient. Ohne Menschen wie Ferdi ginge gar nichts!"

Zum Preis:

Die LICHTGESTALT Sport - Ein Award für vorbildliche Leistungen! Die LICHTGESTALT Sport aus dem Hause DuMont würdigt Vorbilder. Menschen, die ihre sportliche Strahlkraft nutzen, um sich in herausragender Weise sozial, politisch oder karitativ zu engagieren. Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert. Der Preisträger entscheidet über die gemeinnützige Verwendung.

Lothar Matthäus, LICHTGESTALT Sport 2019, folgt auf die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, die den Award im vergangenen Jahr erhielt.

Der Award LICHTGESTALT Sport Ehrenamt ist in diesem Jahr zum ersten Mal verliehen worden. Mit dieser Auszeichnung sollen Menschen geehrt werden, die sich in außerordentlichem Maße ehrenamtlich im Sport betätigen.

Preisträger 2019 ist Ferdinand Kirschbaum! Der 78-Jährige war in den 50er Jahren als Fußballer aktiv beim BSV Roleber 1919 und in der Folge als Trainer und Betreuer. Auch heute noch engagiert er sich als Jugendtrainer, insgesamt haben weit über 1.000 Kinder bei Kirschbaum das Fußballspielen gelernt.

