KIIT

KIIT dominiert Weltrangliste der Universitäten

Bhubaneswar, Indien (ots/PRNewswire)

Auf Platz 1 in Odisha und Ostindien

In einer beeindruckenden Leistung ist das als Universität geltend gemachte Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) im indischen Bhubaneswar weltweit um 200 Plätze nach oben geklettert und in den renommierten World University Rankings 2022 von Times Higher Education (THE), die am 2. September 2021 bekannt gegeben wurden, unter den Plätzen 801 bis 1000 eingestuft worden. Das ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr, als es auf einem Platz von über 1001 gelandet war. Diese Leistung macht das KIIT zur Universität Nummer 1 in Odisha und Ostindien.

Während sich das KIIT, das National Institute of Technology in Rourkela, das Amrita Vishwa Vidyapeetham und das Vellore Institute of Technology (VIT) einen Rang in diesem begehrten und meistzitierten jährlichen Ranking der weltweiten Hochschuleinrichtungen teilen, sind das IIT Bhubaneswar und das Manipal Academy of Higher Education auf Plätzen von 1000 oder niedriger eingestuft worden. Das SRM-Institut für Wissenschaft und Technologie ist im Vergleich zum Vorjahr auf einen Platz von über 1200 gesunken. Als junge Universität von nur 17 Jahren ist die Leistung des KIIT besser als die der anderen Universitäten im Land. Es hat außerdem beeindruckende Positionen in den Ranglisten verschiedener Regierungsstellen erreicht.

Prof. Achyuta Samanta, Gründer des KIIT und der KISS, zeigte sich erfreut über die Entwicklung und lobte die gemeinsamen Anstrengungen der Studierenden und der Mitarbeiter für diese Leistung. "Die Leistung des KIIT in diesem Ranking ist deshalb so beachtlich, weil es sich um eine multidisziplinäre Universität mit 28 Fakultäten handelt. Wenn es ein Institut gewesen wäre, das nur Ingenieursstudiengänge anbietet, hätte es noch einen viel höheren Rang erreicht", erklärte er. Die gleichbleibende herausragende Leistung des KIIT in den weltweiten und nationalen Ranglisten sei nur der Vision seines Gründers zu verdanken, freuten sich die KIIT-Mitarbeiter.

Die Hochschulrankings "Times Higher Education (THE) World University Rankings" werden jährlich von Times Higher Education (THE) veröffentlicht. Es ist die einzige weltweite Rangliste für Hochschulleistungen, die forschungsintensive Hochschulen in allen ihren Kernaufgaben bewertet. Zu den Bewertungsparametern des Rankings gehören Lehre, Forschung, Nennungen, Branchenhonorare und die internationale Ausrichtung sowie Anzahl der Studierenden, Anzahl der Studierenden je Mitarbeiter, internationale Studierende und das Verhältnis von männlichen und weiblichen Studierenden. Die Rankings finden große Beachtung unter Studierenden, Akademikern, Hochschulleitern, Branchen und Regierungen auf der ganzen Welt.

