Arctech Solar

Arctech präsentiert seinen 2P-Solartracker mit 120-Modulen bei der branchenweit ersten Markteinführung

Shanghai (ots/PRNewswire)

Arctech Solar, ein führender Anbieter von Nachführ- und Gestellsystemen für Solaranlagen, hat mit SkySmart-2 seine neueste Forschungsleistung vorgestellt, das erste unabhängige einachsige Nachführsystem der Branche mit mehreren Lüftern an bis zu 120 Solarmodulen. Es löst das Instabilitätsproblem des regulären 2P-Nachführsystems (zwei Module im Hochformat) und bietet eine bessere Stabilität der PV-Anlage unter extremen Wetterbedingungen.

Im Vergleich zu den derzeit auf dem Markt verfügbaren, standardmäßig unabhängigen Nachführsystemen bietet SkySmart-2 eine robuste und kostengünstige Lösung für jede PV-Anlage. Zu den wichtigsten Funktionen des neuen Nachführsystems gehören:

- Verbesserte Windwiderstandsfähigkeit

Durch innovatives Strukturdesign, 2P, vier (feste) Fahrweichen und zweistufige Schneckengetriebe bietet SkySmart-2 eine bessere Systemstabilität bei extremen Wetterbedingungen, insbesondere bei starkem Wind.

- Die größte, industrielle N-S-Neigung von 20 %

Mit der einzigartigen Oberseite des Ständers passt sich SkySmart-2 an 20 % S-N-Neigung an. Dieser Wert entspricht 11,3 Grad und ist damit die größte N-S-Neigung aller Zeiten in der Trackerbranche.

- Eine gute Übereinstimmung der bifazialen Module

Dadurch wird nicht nur sicherstellt, dass die Rückseite des bifazialen Moduls nicht abgedeckt ist, um die Leistung des bifazialen Moduls zu maximieren, sondern auch die Kompatibilität mit allen handelsüblichen Photovoltaikmodulen.

- Weniger Fundamente

Wenn 370Wp-Module in einer Reihe installiert werden, werden nur 202 Fundamente für 1 MW verwendet; bei einer Installation von 420-Wp-Modulen in einer Reihe werden nur 178 Fundamente für 1 MW verwendet.

- Niedrigere Kosten

Das System wird mit nur einem Motor und einer Steuerung geliefert, alle Schneckengetriebe sind über eine mechanische Synchronwelle verbunden, um die Installations-, Betriebs- und Wartungskosten zu senken.

- Mit 1500-V-Systemen kompatibel

Das weltweit erste Nachführsystem, das mit 1500-V-Vierstrangsystemen kompatibel ist.

- Integrierte KI-Steuerung

SkySmart-2 wird mit einem 1500-V-Photovoltaik-Strang-Stromversorgungssystem verwendet, das mit einem Steuerungsmechanismus durch künstliche Intelligenz ausgestattet ist.

- Kabellose LoRa-Kommunikation

Ausgestattet mit ora Wireless, der neuesten Kommunikationstechnologie, verfügt SkySmart-2 über einen geringeren Stromverbrauch und eine größere Reichweite (8 km), um das Signal unter verschiedenen Klimabedingungen stabil zu halten.

"Die Solartrackerindustrie hat im vergangenen Jahr mehrere harte Lektionen gelernt. SkySmart-2 wurde entwickelt, um diese Herausforderungen zu erschwinglichen Kosten für Solarprojekte im Versorgungsbereich zu meistern. Es befindet sich in der Endphase der Entwicklung und durchläuft letzte interne Tests. Das System steht kurz vor der Einführung in den globalen Markt", erklärte Guy Rong, Präsident des internationalen Geschäftsbereichs von Arctech Solar. "Tatsächlich hat es viel Aufmerksamkeit erregt, als wir dieses Produkt unseren Kunden vorgestellt haben. Sie sind vom Designkonzept begeistert! Wir werden in Kürze einige Solarprojekte mit SkySmart-2 realisieren."

Das neueste Trackingsystem repräsentiert die Bestrebungen von Arctech Solar in Forschung und Entwicklung. Das Unternehmen verfolgt das Ziel, branchenführende Solarstrukturen zu entwickeln, die die Kundenanforderungen erfüllen, und verfügt über ein umfassendes Produktportfolio, zu dem der weltweit führende SkySmart-Tracker, Skyline-Tracker, Arctracker Pro-Tracker und feste Strukturen gehören. Jedes Produkt wurde vom Arctech Solar Team mit 70 Ingenieuren und Entwicklern in seinem hauseigenen Forschungs- und Entwicklungszentrum fachgerecht erforscht und entwickelt. Es wird anschließend von externen Experten verifiziert, um lokalen Anforderungen gerecht zu werden und strenge Qualitätskontrollstandards zu erfüllen.

Das Unternehmen hat mit seiner zehnjährigen Erfahrung in der Herstellung von Solarstrukturen mehr als 900 Projekte in über 20 Ländern realisiert und garantiert eine pünktliche Lieferung mit zuverlässiger Qualität.

Informationen zu Arctech Solar

Arctech Solar ist einer der weltweit führenden Hersteller und Lösungsanbieter für solare Nachführ- und Gestellsysteme. In den letzten zehn Jahren hat Arctech Solar erfolgreich ausländische Tochtergesellschaften/Servicezentren in den USA, Indien, Japan, Spanien, Mexiko, Australien und den VAE gegründet. Bis Ende 2018 hat Arctech insgesamt Anlagen mit rund 19 GW Leistung installiert und 900 Projekte in 24 Ländern abgeschlossen. Das Unternehmen gilt heute als zuverlässiger Partner in der globalen Branche für PV-Nachführ- und Gestellsysteme. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.arctechsolar.com

Bei Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Lisa Zhou Telefon: +86-18918888669 E-Mail-Adresse: lisa.zhou@arctechsolar.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/885743/Arctech.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/885744/Industry_First_Move.jpg

Original-Content von: Arctech Solar, übermittelt durch news aktuell