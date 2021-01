Rausch GmbH

Bemerkenswert - Rausch gewinnt Superior Taste Award

Neue Edelkakao-Schokolade wird vom International Taste & Quality Institute ausgezeichnet

Berlin (ots)

Höchster Genuss! Der Geschmack und die Beschaffenheit der neuen dunklen Edelkakao-Schokolade >Rausch Plantagen Costa Rica 84 % Cuvée Prestige< von Rausch überzeugen die Jury des diesjährigen Superior Taste Award in Brüssel. Mit einer Gesamtbewertung von 85,5 % wurde die neue Sorte mit der Note "bemerkenswert" ausgezeichnet. Im November letzten Jahres hat Rausch die neue Schokolade gelauncht. Sie hat mit 84 % den höchsten Edelkakao-Anteil, den Rausch jemals verarbeitet hat und ist das Spitzenprodukt des >Rausch Plantagen<-Sortiments. Aus einer Vielzahl an Edelkakaos vereint sie die 9 besten der Rausch eigenen Plantage in Costa Rica, die das Berliner Familienunternehmen seit 2014 besitzt. Dort werden die besten Varietäten der Welt kultiviert, an innovativen Anbau- und Nacherntemethoden geforscht und der intensive Austausch und Wissenstransfer mit den Partnern weiter ausgebaut: www.rausch.de/costarica84

Das International Taste Institute ist eine unabhängige Organisation, die aus renommierten Chefs und Sommeliers mit Michelin Stern Auszeichnungen besteht. Sie zertifiziert den überragenden Geschmack von Lebensmitteln und Getränken weltweit.

"Wir freuen uns, dass die >Rausch Plantagen Costa Rica 84 % Cuvée Prestige< in diesem Jahr den Superior Taste Award verliehen bekommen hat", so Robert Rausch, Geschäftsführer in 5. Generation, "die Auszeichnung zeigt uns, dass wir mit unserer Edelkakao-Schokolade den Geschmack der fachkundigsten Jury der Welt treffen und sich die jahrelange, intensive Arbeit für unser Herzensprojekt in Costa Rica lohnt. Darauf sind wir sehr stolz!"

https://www.taste-institute.com/en/awarded-products/product-details/9020564/square

Pressekontakt:

Rausch GmbH

Fenja Zwisele

+493075788-2453

fzwisele@rausch.de

Original-Content von: Rausch GmbH, übermittelt durch news aktuell