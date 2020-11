Rausch GmbH

Intensiv und hochprozentig - Die Cuvée Prestige

Rausch launcht neue dunkle Edelkakao-Schokolade mit 84 % Kakao-Anteil

Berlin (ots)

Endlich! Im Sommer dieses Jahres hat Rausch die erste Ernte der eigenen Edelkakao-Plantage >Tres Equis - Finca de Cacao< von Costa Rica nach Hamburg verschifft und eine neue hochprozentige Edelkako-Schokolade entwickelt. Die >Rausch Plantagen Costa Rica 84 % Cuvée Prestige< mit dem höchsten Edelkakao-Anteil, den Rausch jemals verarbeitet hat, erreicht durch die verschiedenen Ausprägungen der in ihr vereinten Sorten völlig neue Geschmacksfacetten und ist eine Schokolade für echte Kakaoenthusiasten. Die Bezeichnung "Cuvée Prestige" kommt aus dem Weinanbau und wird nur für eine Komposition aus besten Sorten vergeben. Für die >Rausch Plantagen Costa Rica 84 % Cuvée Prestige< werden mehrere Edelkakao-Sorten miteinander assembliert, um die optimale Balance für die neue Schokolade zu finden.

Nicht nur optisch hebt sich die neue dunkle Sorte durch eine hochwertige Goldprägung auf der Verpackung ab - sie ist das Spitzenprodukt des >Rausch Plantagen< Sortiments und vereint aus einer Vielzahl an Edelkakos die 9 besten Edelkakaos der Rausch eigenen Plantage, die das Berliner Familienunternehmen seit 2014 besitzt. Dort werden die besten Varietäten der Welt kultiviert, an innovativen Anbau- und Nacherntemethoden geforscht und der intensive Austausch und Wissenstransfer mit den Partnern weiter ausgebaut. Die 40 Hektar große >Tres Equis - Finca de Cacao< liegt in Sichtweite des mächtigen 3.325 Meter hohen Vulkans Turrialba, eingebettet im tropischen Regenwald und grenzt an einen der costaricanischen "Wild Life Corridor"-Nationalparks. Für dieses Herzensprojekt wurde kein Regenwald gerodet, sondern ausgelaugte Weideflächen aufgeforstet und Edelkakao innerhalb einer Mischkultur, einem sogenannten Agroforstsystem, angebaut. Auf diese Art wird die Diversität auf der Plantage erhalten und sogar gefördert. Vom Kakaoanbau bis zur Ernte ist Geduld gefragt, denn ein Kakaobaum benötigt drei bis fünf Jahre bevor er erstmals Früchte tragen kann. Dieses Jahr ist es endlich soweit. Die neue >Rausch Plantagen Costa Rica 84 % Cuvée Prestige< wird am Montag, den 16.11.2020 gelauncht.

Weitere Informationen zur neuen Sorte: www.rausch.de/costarica84

- Die 9 besten Edelkakaos in einer Sorte - Intensives Geschmackserlebnis - Spitzenprodukt der Rausch eigenen Edelkakao-Plantage - Höchster Kakaoanteil, den Rausch je verarbeitet hat - Niedrigster Zuckergehalt

