Rausch GmbH

Neu: Rausch eröffnet einzigartige Erlebnis-Ausstellung zum Thema Edelkakao-Schokolade im Rausch Schokoladenhaus in Berlin

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

In der audiovisuellen Erlebnis-Ausstellung 'Plantagenwelt' macht Rausch ab 15. März 2019 das Thema Edelkakao-Schokolade erlebbar. Über 60 spannende Geschichten erwecken die Welt des seltenen Rohstoffs Edelkakao eindrucksvoll zum Leben und beantworten Fragen wie »Gibt es eigentlich einen Schokoladenbaum?« und »Was ist der Unterschied zwischen herkömmlichem Konsumkakao und aromatischem Edelkakao?«.

Durch modernste Technik stehen die Besucher mittels einer Klimakammer mitten im tropischen Urwald und in Costa Rica auf der eigenen Edelkakao-Plantage von Rausch. Sie erleben hier mit allen Sinnen, wie aus einer Kakaofrucht pure Edelkakao-Schokolade wird. An Mitmach-Stationen können Schokoladenliebhaber riechen, schmecken, tasten, selbst ein pures Stück Edelkakao-Schokolade herstellen und natürlich genießen.

Der Besucher setzt einen Noice-Cancelling-Kopfhörer auf, der mit einem speziellen Sensor ausgestattet ist. Dieser kommuniziert je nach Blickrichtung mit verschiedenen Exponaten. Durch ein Signal wird die passende Geschichte oder Anekdote erzählt und das jeweilige Hintergrundwissen vermittelt. So tauchen die Besucher komplett ab in ihre ganz individuelle Edelkakao-Reise vom costa-ricanischen Urwald, über den Hamburger Hafen bis nach Berlin in die Rausch Schokoladen-Manufaktur.

Der Audioguide ist zunächst auf Deutsch und Englisch verfügbar. Die Erlebnis-Ausstellung ist täglich geöffnet und für Kinder ab sechs Jahren geeignet.

Rausch Schokoladenhaus Charlottenstraße 60 10117 Berlin U2 und U6 Stadtmitte Öffnungszeiten: Mo-Sa 10 - 20 Uhr, So 11 - 20 Uhr

Persönliche Termine für exklusive Vorab-Besichtigungen des Rausch Schokoladenhauses und der Erlebnis-Ausstellung 'Plantagenwelt' mit dem Geschäftsführer Robert Rausch können individuell vereinbart werden.

Pressekontakt:

Rausch GmbH

Stefan Rombach



Telefon: +49 30 75788 2451

Mobil: +49 170 7613636

srombach@rausch.de

Original-Content von: Rausch GmbH, übermittelt durch news aktuell