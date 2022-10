Deutschlandradio

Deutschlandradio-Denkfabrik befasst sich 2023 mit der wehrhaften Demokratie

Über 38 300 Hörer wählten das Debattenthema in einer Online-Abstimmung

Das Thema der Deutschlandradio-Denkfabrik im kommenden Jahr steht fest. Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova werden sich 2023 mit dem Schwerpunktthema "Die wehrhafte Demokratie" auseinandersetzen. Das haben die Hörerinnen und Nutzer in einer Online-Abstimmung entschieden. Mehr als 38 300 Personen beteiligten sich an der Wahl zur Denkfabrik 2023, für die insgesamt vier Themen zur Wahl standen.

Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue: "Die hohe Beteiligung an der Abstimmung zur inzwischen fünften Ausgabe der Denkfabrik zeigt, wie groß das Interesse daran ist, sich über ein ganzes Jahr hinweg intensiv mit einem Thema auseinanderzusetzen, das uns als Gesellschaft beschäftigt. Dazu gehört mehr denn je auch, im Dialog mit dem Publikum der Vielfalt der Erfahrungen und Meinungen Raum zu geben. Ich freue mich, dass die Hörerinnen und Hörer unserer Denkfabrik zutrauen, das Forum dafür zu schaffen."

Das Schwerpunktthema 2023 "Die wehrhafte Demokratie": Der Krieg in der Ukraine hat die Frage nach unserer Verteidigungsfähigkeit neu gestellt. Nun wird die Bundeswehr aufgerüstet und aufgewertet. Viele fordern wieder eine Dienstpflicht. Aber auch weltweit geraten Demokratien unter Druck, die Feinde der offenen Gesellschaft gewinnen an Boden, autoritäre Regime fühlen sich stärker denn je. Wie lässt sich die Demokratie verteidigen?

Die Denkfabrik von Deutschlandradio: Seit 2019 werden im Rahmen der Denkfabrik die großen Fragen der Zeit diskutiert - in freier und fairer Debatte, in innovativen Formaten und mit ausgewählten Kooperationspartnern. Bisherige Schwerpunktthemen waren70 Jahre Grundgesetz, Klimawandel und Nachhaltigkeit, "Eine Welt 2.0 - 'Dekolonisiert euch!'" und "Auf der Suche nach dem 'Wir'". Noch bis Ende des Jahres läuft die Denkfabrik 2022 zum Thema "Von der Hand in den Mund - Wenn Arbeit kaum zum Leben reicht". Mehr Information unter deutschlandradio.de/denkfabrik.

