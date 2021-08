Deutschlandradio

Brauchen wir mehr Staat oder weniger? Gefährdet die fortschreitende Spaltung in arm und reich unsere Demokratie? Was bleibt von Corona? Treibt uns der Wandel in Sachen Digitalisierung, Klimawandel oder Migration - oder treiben wir ihn voran? Und was ist eigentlich Glück?

Fünf Themen stehen zur Auswahl für die Denkfabrik 2022. Die Hörerinnen und Nutzer können ab Montag, dem 16. August, entscheiden, welchem Debatten-Thema sich Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova im kommenden Jahr besonders widmen sollen. Auf deutschlandradio.de ist ab morgen ein Online-Voting verfügbar, mit dem Interessierte für eines der fünf vorgeschlagenen Themen stimmen können. Die Wahl geht bis zum 30. September. Anfang Oktober wird das Ergebnis auf deutschlandradio.de bekanntgegeben.

Die fünf Themen zur Auswahl für die Denkfabrik 2022:

Thema 1: Unser Staat: fürsorglich oder übergriffig?

Thema 2: Der beschleunigte Wandel. Verändert Euch!

Thema 3: Was bedeutet Glück?

Thema 4: Von der Hand in den Mund - die Working Class in Deutschland

Thema 5: Was wird bleiben von der Pandemie?

Über die Denkfabrik von Deutschlandradio

Mit der Denkfabrik widmet sich Deutschlandradio seit 2019 den großen Themen der Zeit, im Austausch mit den Hörerinnen und Nutzern, in innovativen Formaten und mit besonderen Kooperationspartnern. Wesentlich dabei ist der Dialog und die Debatte, welche durchaus kontrovers geführt werden kann - aber immer im Respekt vor der Meinung des anderen. Den Auftakt machte die Denkfabrik 2019 mit den Schwerpunktthemen: "Sind wir in guter Verfassung?" (70 Jahre Grundgesetz) und "#ÜberMorgen" (Klimawandel und Nachhaltigkeit) - und traf damit auf wachsendes Interesse beim Publikum. 2020 wählten rund 17.000 Nutzerinnen und Hörer das Thema "Eine Welt 2.0 - 'Dekolonisiert euch!'". Aktuell diskutiert die Denkfabrik unter dem Titel "Auf der Suche nach dem 'Wir'"; 24.000 Menschen hatten sich im Online-Voting für dieses Debatten-Thema entschieden.

