Seit Beginn der Coronakrise bringen Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova Kulturereignisse von den Bühnen ins Wohnzimmer. Nach den Absagen aller Publikumskonzerte sind in den letzten Monaten neue Konzertformate ohne Publikum vor Ort entstanden, die mittlerweile einen festen Platz in den drei Deutschlandradio-Programmen haben. Live-Übertragungen oder Aufzeichnungen gibt es unter anderem aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal in Köln, dem Berliner Deutschlandradio-Funkhaus oder der Jesus-Christus-Kirche in Berlin-Dahlem. Ab sofort bündelt ein neues Konzertportal die aktuellen Aufnahmen - die Audios und Beiträge sind dort jeweils mindestens 30 Tage abrufbar.

Unter dem Titel "Unsere Mikros, Ihre Konzerte" können auf der neuen Seite Konzerte und ausgewählte musikjournalistische Beiträge gehört werden - übersichtlich sortiert nach den Bereichen Klassik, Jazz und Blues sowie Rock und Pop. Die Rubrik "Zeit zum Hören" bietet aktuelle Beiträge zum Konzertbetrieb, Künstlerinnen und Künstlern.

deutschlandfunkkultur.de/konzerte

(Das Portal ist auch unter deutschlandfunk.de/konzerte und deutschlandfunknova.de/konzerte zu erreichen.)

Aktuelle Konzerte auf dem Portal (Auswahl):

17. Juni 2020, 20.03 Uhr - Deutschlandfunk Kultur

- Deutsches Symphonie-Orchester Berlin - Leitung: Cornelius Meister - Live aus dem Sendesaal im Funkhaus in der Masurenallee Berlin

18. Juni 2020, 20.03 Uhr - Deutschlandfunk Kultur

- Gezeitenkonzerte - Matthias Kirschnereit und CARION - Live aus der Neuen Kirche in Emden

20. Juni 2020, 19.05 Uhr - Deutschlandfunk Kultur

- Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin - Gidon Kremer, Benjamin Kobler und Vladimir Jurowski - Live aus dem Großen Sendesaal im Haus des Rundfunks Berlin und ab 21.00 Uhr live aus der Jesus-Christus-Kirche, Berlin

29. Juni 2020, 20.03 Uhr - Deutschlandfunk Kultur

- Dota & Gäste - Neue Songs nach Gedichten von Mascha Kaleko - live aus dem "Raum Dresden" im Berliner Deutschlandradio-Funkhaus

30. März 2020 - Deutschlandfunk

- Tonliche Eleganz - 6. Raderbergkonzert 2019/2020 - Die Hornisten Sarah Willis und Felix Klieser spielen mit dem Amaryllis Quartett Kammermusik von Beethoven und Mozart. Mit dem 4. Streichquartett von David Philip Hefti betritt das Amaryllis Quartett eine ganz andere Klangwelt.

17. Mai 2020, 21.05 Uhr - Deutschlandfunk

- Tanzende Stimmen - Nils Mönkemeyer (Bratsche) und Dorothee Oberlinger (Blockflöte) - Konzert ohne Publikum im Deutschlandfunk Kammermusiksaal

19. Juni 2020, 21.05 Uhr - Deutschlandfunk

- Aufgenommen zuhause - Auftakt der Reihe in der Sendung "On Stage" - Der Berliner Gitarrist und Sänger Florian Lohoff

26. Juni 2020, 21.05 Uhr - Deutschlandfunk

- FolkBluesPopRockmitSoul - Die Michael Oertel Band spielt zuhause

