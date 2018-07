Klagenfurt (ots) - In seinem Text "Serpentinen" stellt der in Berlin lebende Autor Bov Bjerg (geboren 1965) Episoden aus dem Leben des Ich-Erzählers Höppner und dessen siebenjährigen Sohnes dar. Jury-Vertreter Klaus Kastberger in seiner Laudatio: "Bov Bjergs Text ist dicht und beziehungsreich, schwer und leicht zugleich, sprachlich brilliant und hat Humor, den man nicht zu erklären braucht. Er stellt eine zentrale Frage: wie halten wir es mit unserer Identität, woher kommen wir und wohin gehen wir? Bov Bjerg zeigt den Dreck und den Schlamm, aus dem sich Europa nach 1945 entwickelt hat."

Der Preis wurde von Matthias Gierth, Hauptabteilungsleiter Kultur im Deutschlandfunk, im Saal des ORF-Landesstudios Kärnten in Klagenfurt übergeben.

Eine siebenköpfige Expertenjury hatte nach drei Tagen mit Lesungen bislang unveröffentlicher Prosatexte von 14 Autorinnen und Autoren die Preisträger des Ingeborg-Bachmann-Preises und weiterer Preise ermittelt. Die Jury bestand in diesem Jahr aus Deutschlandfunk-Literaturchef Hubert Winkels (Vorsitz), Stefan Gmünder (A/CH), Nora Gomringer (D), Klaus Kastberger (A), Hildegard Elisabeth Keller (USA/CH), Michael Wiederstein (D/CH) und Insa Wilke (D).

Die 42. Tage der deutschsprachigen Literatur wurde vom 4. bis 8. Juli in Klagenfurt mit Live-Sendungen und umfangreicher Berichterstattung von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur begleitet. Der vollständige Wettbewerb mit Lesungen, Jurydiskussionen und den Preisverleihungen am letzten Veranstaltungstag wurde im Digitalkanal Dokumente und Debatten (DAB+) übertragen.

Sendehinweis:

Aufzeichnungen der Lesungen sind ab dem 18. Juli bis zum 8. August in der Deutschlandfunk-Sendung Lesezeit (Mi, 20.30 Uhr) zu hören. Die Klagenfurter Rede zur Literatur, die in diesem Jahr von Feridun Zaimoglu gehalten wurde, wird in der Sendung Kulturfragen am 8. Juli um 17.05 Uhr ausgestrahlt. Auf Deutschlandfunk Kultur bietet die Sendung Fazit. Kultur vom Tage am 8. Juli ab 23.05 Uhr ein erstes Gespräch mit dem Preisträger des Ingeborg-Bachmann-Preises, der zuvor in der Sendung Studio 9 kompakt um 17.05 Uhr vorgestellt wird.

Deutschlandfunk-Preis:

Der Deutschlandfunk-Preis wird seit 2017 als einer von fünf Preisen auf den Tagen der deutschsprachigen Literatur in Klagenfurt vergeben. Mit einer Preissumme von 12.500 EUR geht er an den/die Zweitplatzierten des Wettbewerbs.

Pressekontakt:

Dr. Jörg Schumacher

Pressesprecher

Deutschlandradio

Raderberggürtel 40, D-50968 Köln

Hans-Rosenthal-Platz, D-10825 Berlin

Tel: +49 170 364 8020

joerg.schumacher@deutschlandradio.de

www.deutschlandradio.de/presse

Original-Content von: Deutschlandradio, übermittelt durch news aktuell