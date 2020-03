William Grant & Sons Deutschland startet im Januar 2021 mit Markus Kramer an der Spitze durch

William Grant & Sons

Das globale Premium-Spirituosenunternehmen William Grant & Sons hat heute angekündigt, ab 2021 eine eigene Vertriebsgesellschaft in Deutschland zu gründen, zu deren Geschäftsführer Markus Kramer ernannt worden ist.

Dieser Schritt ist Teil der Unternehmensstrategie, die zum Ziel hat, das Geschäft noch näher nach den Bedürfnissen der Kunden auszurichten und den Aufbau seiner weltbekannten Marken weiter voranzutreiben (u.a. Glenfiddich, Tullamore D.E.W., Grant's und Hendrick's).

Geschäftsführer der in Hamburg ansässigen Landesgesellschaft des renommierten Spirituosenherstellers wird Markus Kramer, der über langjährige Erfahrungen in der Spirituosenindustrie verfügt und in diversen Führungspositionen bei Diageo, BORCO und Bacardi tätig war.

Campari Deutschland hat in den vergangenen sieben Jahren als Exklusivvertreiber für das Markenportfolio von William Grant & Sons fungiert. Im Rahmen ihrer Partnerschaft haben beide Unternehmen nun gemeinsam beschlossen, ihre Vertriebsvereinbarung, die im Dezember 2020 auslaufen soll, nicht zu verlängern.

William Grant & Sons, Regional President EMEA, Rita Greenwood erklärt hierzu: "Mit der vollständigen Kontrollübernahme unserer Vertriebsvereinbarungen investieren wir in unsere eigenen Kapazitäten, unser Geschäft in Deutschland zu entwickeln - zugleich investieren wir damit in die spannenden Chancen, die dieser dynamische Markt bietet. Wir heißen Markus in unserem Unternehmen herzlich willkommen und freuen uns darauf, von seiner umfangreichen Erfahrung zu profitieren, während wir in eine neue Wachstumsphase eintreten. In den letzten sieben Jahren haben wir eine starke und für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaft mit Campari Deutschland erlebt. Ich möchte mich an dieser Stelle beim gesamten Team für sein Engagement und seine Professionalität während dieser Zeit bedanken."

William Grant & Sons, Geschäftsführer Deutschland, Markus Kramer erklärt: "Ich freue mich, gerade zum jetzigen Zeitpunkt Teil des Teams von William Grant & Sons zu werden, einem Unternehmen, das auf eine einzigartige 132-jährige Geschichte zurückblickt. Ich verfolge das Unternehmen und sein beeindruckendes Markenportfolio bereits seit vielen Jahren. Ich freue mich darauf, mit einem talentierten und wachsenden Team gemeinsam daran zu arbeiten, William Grant & Sons als führendes Premium-Spirituosenunternehmen und Top-Arbeitgeber auf dem deutschen Markt zu etablieren."

William Grant & Sons wird bis Ende des Jahres weiterhin eng mit Campari zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang für die Kunden und Konsumenten zu gewährleisten.

