Grant's läutet mit Triple Wood eine neue Ära ein - eine globale Auffrischung der Marke

Girvan, Schottland (ots/PRNewswire) - Triple Wood: die größte Neuerung der Marke seit zwanzig Jahren

Grant's, der drittgrößte schottische Whisky der Welt, kündigt heute eine globale Markenauffrischung an, die markante neue Verpackungen mit einer Umbenennung der charakteristischen Mischung, eine Überarbeitung des Herzstücks der Serie und eine neue Ausrichtung der Kommunikationskampagne umfasst. Ab Juli 2018 kommt Grant's Triple Wood global auf den Markt und damit eine neue Art und Weise, die ausgezeichnete Flüssigkeit durch den Whisky-Herstellungsprozess für einen weichen, reichen und milden Geschmack zu vermitteln.

"Andere gemischte Whiskys sind auf dem Rückzug, aber Grant's zeigt eine Stärke nach der anderen und überholt auf dem Weg zum drittgrößten schottische Whisky der Welt andere Hersteller. Unser Whisky trägt unseren Familiennamen, also haben wir uns das große Ziel gesetzt, der unverkennbarste Player unter den schottischen Whiskys zu sein. Wir feiern daher stolz unsere Triple Wood-Reifung, den Schlüssel zu unserem außergewöhnlichen Geschmack, mit einer neuen globalen Markenauffrischung." - Philip Gladman vom Chief Marketing Office von Grant's

Informationen zu Triple Wood

Die Verwendung von Holz spielt eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Grant's. Dank der seit 130 Jahren verwendeten Formel sind 60 % des Geschmacks auf die Reifung in unterschiedlichen Fässern - anstatt in nur einer einzigen Art von Fass - zurückzuführen. Grant's Triple Wood-Flüssigkeit ruht in drei Fassarten - Virgin Oak, die für würzige Robustheit sorgt, American Oak, die einen subtilen, milden Vanillegeschmack verleiht, und Refill Bourbon, der braune Zuckersüße bringt - und erzielt damit einen reichen, weichen und milden Geschmack.

Der Grant's Triple Wood Smoky wird ebenfalls nach dem Triple Wood-Verfahren in drei Arten von Fässern gereift. Der Masterblender Brian Kinsman erhöht die Zugabe von getorften Whiskys in der Mischung, was zu einem weichen, reichen und subtil rauchigen Geschmack führt.

Ein übersichtlicheres Angebot: Ale Cask, Rum Cask und 8 Jahre alte Sherry Cask Editions

Der Masterblender von Grant's, Brian Kinsman, und sein Team haben jahrzehntelang experimentiert, indem sie die traditionellen Whiskymischungen von Grant's mit ungewöhnlichen Geschmacksprofilen kombiniert haben. Das Ergebnis waren die Grant's Cask Editions - drei gemischte schottische Whiskys, die in einem sorgfältig ausgewählten Endfass für mehr Geschmackstiefe veredelt wurden.

Grant's Ale Cask wird seit zwanzig Jahren genossen und ist der erste gemischte Scotch, der in Fässern veredelt wird, in denen zuvor Bier gelagert wurde. Rein und frisch im Geruch, mit einer cremigen Malznote, bietet er einen Geschmack von Ahornsirup, roten Äpfeln und Honig, mit Spuren von Eiche.

Grant's Rum Cask Edition kombiniert die traditionelle Whiskymischung mit exotischen Aromen aus der Karibik und reift zunächst in Eichenfässern, bevor er später in Rumfässern veredelt wird. Lebhaft und süß mit tropischen Früchten und einem Hauch von Banane bietet er einen köstlichen Vanille-Eiche-Geschmack mit einem Touch süßer Würze.

Grant's 8 Year Old Sherry Cask Finish wird acht Jahre lang in Eichenfässern gereift, bevor er in Oloroso Sherry-Fässern veredelt wird, die aus Spanien kommen und von Brian Kinsman handverlesen werden. Eine sofortige eichige Vanillesüße wird durch exquisite malzige Noten ausgeglichen. Ein paar Tropfen Wasser bringen den satten Geschmack von getrockneten Früchten sowie subtile holzige Würznoten hervor.

"Der Triple Wood-Prozess ist das Herzstück dessen, was wir hier bei Grant's kreieren. Durch die Reifung unserer Whiskys in drei verschiedenen Fässern ist unser Triple Wood unverwechselbar im Geschmack und bietet durch den Charakter des jeweiligen Holzes eine ausgewogene Qualität. Ich liebe die Komplexität von Gewürzen, milder Vanille und der süßen Note, die aus dieser Kombination von drei Fässern gewonnen wird." - Brian Kinsman, Masterblender

Informationen zu Grant's

Einige versuchen ihr Leben im Alleingang zu meistern. Bei Grant's steht die Zusammenarbeit an erster Stelle. William Grant stellt seit 1887 Whisky nach einer einzigartigen Formel her, und die Leidenschaft und das Fachwissen für die Whisky-Herstellung wird seit fünf Generationen weitergegeben. Wir reifen Grant's Triple Wood in drei verschiedenen Holzarten, um einen weichen, reichen und milderen Geschmack zu erzielen. Heute sind wir die Nummer drei der schottischen Whiskys weltweit. Trinken Sie Grant's verantwortungsvoll.

