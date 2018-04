Sailor Jerry Spiced Rum in neuem Flaschendesign würdigt Tattoo-Legende Norman "Sailor Jerry" Collins

Dublin (ots/PRNewswire) - Sailor Jerry Spiced Rum, eine Kreation zu Ehren von Norman "Sailor Jerry" Collins, Vaters der amerikanischen Tattoo-Kultur der alten Schule, präsentiert sich in einem augenfälligen neuen Flaschendesign mit Ikonografie und Bildsprache, die das Leben und Zeitalter von Collins herausstellen. Mit dem Rum soll seine Story erzählt und gewürdigt und eine Community von gleichgesinnten Menschen rund um den Globus aufgebaut werden. Die neue und verbesserte Verpackung, in der sich der gleiche preisgekrönte und seit Jahren beliebte Trunk befindet, wird im März 2018 vorgestellt und im Jahresverlauf auf den Märkten in aller Welt eingeführt.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/661088/Sailor_Jerry_Bot tle_New_Label.jpg ) Sailor Jerry Spiced Rum ist ein purer, schnörkelloser Rum der alten Schule. In vergangenen Tagen versetzten Seefahrer ihre Rumration mit Gewürzen, und Sailor Jerry Spiced Rum feiert eben diese Tradition. Daraus entstand ein Rum mit vollmundigem und zugleich rundem Geschmack. Sailor Jerry ist ein karibischer Rum, dem 100 % natürliche Gewürze und Aromen zugesetzt werden. Er verkörpert den "Alles oder nicht"-Geist und die kompromisslose Haltung seines Namensgebers, der sagte: "Meine Arbeit spricht für sich selbst."

Norman "Sailor Jerry" Collins war ein Marineveteran, der sich durch die Tätowierung von Soldaten und Matrosen im Honolulu des zweiten Weltkriegs einen Namen machte. Dort eröffnete er seinen heute legendären Tattoo-Parlor. Auf dem neuen Flaschendesign finden sich klassische Elemente seiner berühmten Hotel Street-Visitenkarte mit Bildern von Hawaii und der Tuffsteinformation Diamond Head. Auf dem Etikett ist ein Hula-Mädchen zu sehen, eines der Standard-Tattoo-Motive von Collins. Es steht für die Matrosen, die während ihrer Dienstzeit Hawaii besuchten. Auf der Rückseite der Flasche wird Collins' Story erzählt und sein Vermächtnis und seine Philosophie des "Lebe dein Leben, wie es dir gefällt" gewürdigt.

Weitere ästhetische Elemente des neuen Flaschendesigns sind ein größerer Sailor Jerry-Logoschriftzug auf einem tiefschwarzen Hintergrund. Die Flasche sticht in jedem Verkaufsregal, Barschrank oder Flaschenregal ins Auge. Die Außenverpackung wird ebenfalls an das neue Flaschendesign angepasst.

"Norman Collins ist für viele Menschen eine Inspiration und hatte einen großen Einfluss auf zukünftige Generationen", sagte Chin Ru Foo, Global Brand Director - Sailor Jerry Spiced Rum. "Wir bei Sailor Jerry Spiced Rum - die Marke, die heute seinen Namen trägt - verneigen uns in all unserem Handeln vor seinem Leben, seinem Ethos und seinen Leidenschaften. Mit dem neuen Flaschendesign und der klassischen Ikonografie und Bildsprache soll Normans Story gedankenvoll und persönlicher erzählt werden."

Norman "Sailor Jerry" Collins wurde am 14. Januar 1911 geboren und entdeckte bei der Durchkreuzung der Vereinigten Staaten auf Güterzügen schnell seine Leidenschaften für die Tattoo-Kunst. Mit 19 trat Collins in die US-Marine ein, wo er mit der Kunst und Kultur Südostasiens in Kontakt kam. Nach seiner Dienstzeit in der Marine ließ sich Collins im Honolulu des zweiten Weltkriegs nieder und entwickelte sein Können als Tattoo-Künstler. Beim Landgang standen Matrosen stundenlang in der Schlange vor Collins' Tattoo-Shop in der Hotel Street, um sich vom Meister persönlich tätowieren zu lassen. Der umtriebige Collins erwarb einen Bootsführerschein für einen großen Dreimastschoner, spielte Saxophon in seiner eigenen Band und moderierte häufig seine eigene Radiosendung. Diese persönlichen Leidenschaften werden mit Sailor Jerry Spiced Rum gewürdigt und mit gleichgesinnten Menschen geteilt.

"Wir freuen uns sehr, diesen markenten neuen Look mit unserer stetig wachsenden Sailor Jerry-Community zu teilen und dieses Jahr gemeinsam zu feiern", so Foo weiter.

Die neue Verpackung kommt in den USA im März 2018 und in Großbritannien und im Rest der Welt ab Mai 2018 in die Regale.

Weitere Informationen zum Sailor Jerry Spiced Rum finden Sie unter http://www.sailorjerry.com.

https://www.youtube.com/watch?v=FbmktHaU6ps&feature=youtu.be

