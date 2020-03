AvaTrade

AvaTrade führt MetaTrader 5 ein

Dublin (ots/PRNewswire)

Der global regulierte Broker hat seiner breiten Palette an Plattformen MetaTrader 5 hinzugefügt, die leistungsstarke Plattform für Devisenmärkte

AvaTrade, der führende Forex- und CFD-Broker, ist stolz darauf, die Einführung von MetaTrader 5 bekanntzugeben, welcher der bereits umfangreichen Palette an Handelsplattformen wie die zukunftsweisende AvaTradeGO Mobile App, DupliTrade, AvaOptions hinzugefügt wird. Die jüngste Erweiterung eröffnet einem der ältesten und vertrauenswürdigsten Unternehmen in der Branche den verbesserten Zugang zu Anleihen, Aktien, Vanilla-Optionen und anderen Anlageklassen.

MetaTrader 5 ist fortschrittlicher als sein Vorgänger, einfacher zu bedienen und bietet eine größere Auswahl an Vermögenswerten. Und dennoch behält die Plattform das gleiche Basislayout wie MetaTrader 4 bei, wodurch die Einarbeitungszeit nahezu auf Null verkürzt wird.

MetaTrader 5 bietet, im Gegensatz zu MetaTrader 4, Zugriff auf eine fast unbegrenzte Anzahl von Aktien, Anleihen, Optionen und Futures, sowie das traditionelle Angebot von über 1.200 Forex-Paaren, Kryptos und CFDs. Er verfügt über eine neue und verbesserte Bedienoberfläche, zwei neue Ordertypen, einen Wirtschaftskalender, EA-Kompatibilität und eine leistungsstarke EA-Testumgebung - alles in einer mehrsprachigen Plattform für maximalen Komfort.

"MetaTrader 5 versetzt AvaTrade an die Spitze des Online-Trading", sagt Dáire Ferguson, CEO von AvaTrade. "Wir glauben an endlose Möglichkeiten und bieten unseren Kunden das Beste vom Besten, deshalb ist die Einführung von MetaTrader 5 so aufregend, denn er passt perfekt zu der Handelsumgebung, die wir unseren Kunden bieten möchten."

Erfahren Sie mehr über AvaTrade unter www.avatrade.de/trading-platforms/metatrader-5

Über AvaTrade

AvaTrade, ein regulierter, preisgekrönter Forex- und CFD-Broker, wurde im Jahr 2006 gegründet und bietet über 1000 Finanzinstrumente an, zusätzlich zu seinen führenden Trading-Plattformen, einschließlich einer hochmodernen mobilen App, AvaTradeGo. Kunden profitieren von persönlichen Kundenbetreuern, umfassendem Schulungsmaterial und einem mehrsprachigen Kundenservice. AvaTrade ist für Trader jeden Niveaus konzipiert und gewährleistet darüber hinaus sicheres Trading mit fortschrittlicher Verschlüsselung und vollständig segregierten Konten. AvaTrade unterliegt der Regulierung von neun Jurisdiktionen und wurde kürzlich von einer der weltweit führenden Wirtschaftspublikationen - The European - mit dem Most Regulated Broker Award 2020 ausgezeichnet.

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1083911/AvaTrade_Logo.jpg

Pressekontakt Orly Garini-Dil Marcom Direktorin +1 646 335 0738 (Ext. 2125) O.Garini-Dil@avatrade.com

Original-Content von: AvaTrade, übermittelt durch news aktuell