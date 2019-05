Oberhausmuseum Passau

Passau feiert 800 Jahre Veste Oberhaus

Passau (ots)

Seit nun bereits 800 Jahren thront die Veste Oberhaus hoch über der Dreiflüssestadt Stadt Passau. Wo einst die Passauer Fürstbischöfe residierten, lädt heute eine der größten erhaltenen Burganlagen Europas zu einer Zeitreise durch die Jahrhunderte ein. Das 800-jährige Bestehen wird im Jubiläumsjahr 2019 mit einem wahren Festreigen gefeiert.

Die Reise zurück zum Ursprung der Veste Oberhaus ist eine Reise in eine Vergangenheit, die von stetem Wandel geprägt war. Erstmalig erwähnt im Jahr 1219, wurde die Burganlage fortlaufend umgestaltet und erweitert, diese Entwicklung hält bis heute an. Einst als mittelalterliche Burg von den Passauer Bischöfen als Rückzugsort bei Auseinandersetzungen mit den Bürgern der Stadt gegründet, erfolgte rasch der Ausbau zum prachtvollen Renaissanceschloss nach italienischem Vorbild, danach zur militärischen Festungsanlage im Barock und im 19. Jahrhundert zur Militärstrafanstalt, der weit über die Landesgrenzen gefürchteten "Bastille Bayerns". Im 20. Jahrhundert setzte sich die vielfältige Nutzungsgeschichte fort: Tollhaus, Terrassen-Café, Campingplatz und Pfingst-Open-Air sind dabei nur einige Stichworte. Heute beherbergt die Veste Oberhaus neben einem Restaurant und einer Jugendherberge das Oberhausmuseum. Auf 3.000 m² sind spannende Ausstellungen zur Stadtgeschichte und zum Mittelalter sowie jährlich wechselnde Sonderausstellungen zu sehen.

MÄCHTIG PRÄCHTIG!

Die stete Verwandlung der Veste Oberhaus steht ab 8. Juni im Fokus einer großen Sonderausstellung. Unter dem Titel "Mächtig prächtig! 800 Jahre Veste Oberhaus" laden auf einem spannenden Ausstellungsparcours bisher noch nie gezeigte Exponate, Rekonstruktionen von heute nicht mehr bestehenden Gebäudetrakten, eine Galerie der Baumeister mit den Bauherren des Renaisanceschlosses, Einblicke in die einst prächtigen Silber- und Harnischkammer, eine Flaniermeile, die das goldene Zeitalter der Kunst- und Handelsstadt Passau zeigt, bisher unveröffentlichte Militärplänen aus Bayern und Österreich, u.v.m. zu einer Entdeckungsreise ein. Zahlreiche Mitmachstationen bieten die Möglichkeit interaktiv in 800 Jahre Geschichte einzutauchen.

NEUES HIGHLIGHT MIT SPEKTAKULÄREM PANORAMABLICK

Im Sommer wird ein weiteres neues Highlight in der 65.000m² großen Burganlage eröffnet: der neu sanierte Aussichtsturm mit spektakulärem Panoramablick und einzigartiger Multimediainszenierung. Auf einer interaktiven Landkarte kann die Region zwischen Passau und Kufstein, die jahrhundertelang durch ein dicht verflochtenes Netzwerk bedeutender Handelswege eng verbunden und im Ringen um Macht und Einfluss von unterschiedlichen Herrschern umkämpft war, erkundet werden. Ein neun Meter hoher Zeitturm mit 3D-Projektionen und Modellansichten zur rekonstruierten Baugeschichte der Veste Oberhaus begleiten den Aufstieg auf den Turm. Oben angekommen, wartet ein sensationeller Ausblick auf Passau und seine geschichtsträchtige Umgebung. Ein ganz besonderes Fernrohr erlaubt den Blick bis ins ferne Tirol.

AUF DEN SPUREN DER RITTER UND FÜRSTBISCHÖFE

Die neue Veste Oberhaus-App begleitet die Besucher auf den Spuren der einstigen Burgbewohner und gibt faszinierende Einblicke in das Leben längst vergangener Epochen. So erwacht die ehemalige Zugbrücke zum Leben, Vergangenes, wie etwa der ehemalige Bergfried, wird wieder sichtbar, eine Panoramatour zeigt die schönsten Aussichtspunkte und die Schatzsuche lädt dazu ein, an authentischen Fundorten Gegenstände aus alten Zeiten zu entdecken.

AUF DER BURG DA IST WAS LOS

Das Jubiläumsjahr wird von einem umfangreichen Veranstaltungsprogramm begleitet.

Am Eröffnungswochenende, 9. Juni, findet eine "Zeitreise ins Mittelalter" statt. Schaukämpfe, Jägerlauf und mittelalterliche Tänze entführen in längst vergangene Zeiten. Museumsdirektorin Dr. Stefanie Buchhold führt durch die neue Sonderausstellung und in der Museumswerkstatt kann das Handwerk eines Kupferschmieds erlernt werden.

Von 15. Juni bis 7. Juli verwandeln die "Burgenfestpiele" die Veste Oberhaus in das schönste Open Air-Theater Niederbayerns. Am Programm stehen Nabucco, Der Glöckner von Notre Dame und ein Sinfoniekonzert.

Beim Sommerkino von 1. bis 3. August dürfen sich die Besucher auf Kinogenuss unterm Sternenhimmel im stimmungsvollen Ambiente der historischen Burgmauern freuen.

Als absolutes Highlight im Veranstaltungskalender findet von 20. bis 22. September 2019 ein großes "Burgspektakel" unter dem Motto "Residenz und Renaissance" statt. Trommelwirbel, Fanfarenklänge und Fahnenschwinger aus Italien läuten das Wochenende ein. Schaukämpfe mit historischen Waffen, Gaukelei, Tanz, Theater, Falknerei, Konzerte, historisches Markttreiben, authentisches Lagerleben und ein bunter Jahrmarkt warten auf die Besucher.

Zum Abschluss des Veranstaltungsreigens findet am 7. Dezember eine mystische Burgnacht statt. Die Passauer Wolfsklingen gastieren auf der Veste Oberhaus und nehmen die Besucher mit auf eine Reise ins finstere Mittelalter, als Kienspäne, Fackeln, Talglampen und Kerzen für den einzigen Lichtblick in dunklen Winternächten sorgten.

Bildmaterial zum kostenlosen Download steht unter folgendem Link zur Verfügung: www.oberhausmuseum.de/meta/presse/

Veste Oberhaus | Oberhausmuseum Oberhaus 125 94034 Passau T. +49 851 396800 E. oberhausmuseum@passau.de www.oberhausmuseum.de

Pressekontakt:

Eva Zwirner

Marketing & Öffentlichkeitsarbeit

+49 851 396820

eva.zwirner@passau.de

Original-Content von: Oberhausmuseum Passau, übermittelt durch news aktuell