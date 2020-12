Sportstiftung NRW

Corona-Absicherung für NRW-Athleten

Köln

Die Sportstiftung NRW schützt Leistungssportler in der zweiten Corona-Welle. 337 Spitzenathlet*innen aus Nordrhein-Westfalen haben eine Fördergarantie bis Ende 2021 erhalten. Im kommenden Jahr mobilisiert die Sportstiftung monatlich 76.000 Euro für Fördermaßnahmen, die gezielt einzelnen Athlet*innen zugutekommen.

Wettkämpfe sind ausgefallen, Einkünfte weggebrochen. Der zweite Lockdown hat die finanzielle Situation vieler Athlet*innen verschärft. Die meisten sind seit Monaten nicht in der Lage, sportliche Leistungsnachweise zu erbringen, welche die Basis für Förder- und Sponsorengelder sind.

Nach intensiven Beratungen mit den olympischen und paralympischen Landesfachverbänden hat die Sportstiftung NRW entschieden, ihre Unterstützung in vollem Umfang fortzusetzen. 337 herausragenden Talenten wird die bisherige monatliche Basisförderung (ab 200 EUR) dadurch mindestens bis zum 31. Dezember 2021 zuteil. Von dieser Verlängerung betroffen sind Athlet*innen, deren Förderbescheide Ende Dezember ausgelaufen wären.

Stimmen:

Ute Schäfer, Vorstandsvorsitzende der Sportstiftung NRW: "Unsere Messlatte ist die langfristige Perspektive von Talenten. Als größter Athletenförderer in Nordrhein-Westfalen haben wir erst recht in Krisenzeiten den Anspruch, Verantwortung für die künftigen Protagonisten im Sportland NRW und in Deutschland zu übernehmen. Wir lassen nicht zu, dass eine Leistungssportkarriere an den Auswirkungen der Corona-Pandemie scheitert."

Franziska Koch, 20, Nachwuchskader-Athletin im Straßenradsport (RSV Unna) aus Mettmann, absolviert ein Fernstudium in Psychologie: "Die monatliche Förderung ist für mich ein Puffer in schlechten Zeiten: nach Verletzungen oder aktuell durch Corona, wenn Sponsoren abspringen und Verträge nicht verlängern. Ich habe Anfang 2020 zudem deutlich gemerkt, welche Leistungssteigerung ein Trainingslager bei mir bewirkt. Mit Hilfe der Sportstiftung NRW kann ich solche zusätzlichen Trainingsmaßnahmen erst finanzieren."

Falk Petersilka, 22, Perspektivkader-Judoka vom 1. Godesberger Judo Club, studiert Medizin in Köln: "Hohe Trainingsqualität hängt für mich seit Beginn meiner Karriere mit der Sportstiftung zusammen. Die Förderung hat mir zuerst den Wechsel von zu Hause an den Olympiastützpunkt in Köln ermöglicht und hilft mir seitdem jeden Monat meine Lebenshaltungskosten und Ausgaben für Sportausrüstung abzudecken."

Zahlen:

Ab 01.01.2021 unterstützt die Sportstiftung NRW insgesamt 461 NRW-Athlet*innen (50:50 Männer/Frauen) mit monatlichen Fördergeldern (ab 200 EUR/M.) oder als Förderpartner eines Deutschlandstipendiums (300 EUR/M.). Davon:

- 428 olympische Nachwuchs-, Perspektiv- und Ergänzungskader, - 12 aus Wintersportarten - 416 aus Sommersportarten - 27 Paralympics-Kader - erstmals 6 Deaflympics-Kader

Hintergrund:

Die Lebensgrundlage zahlreicher Sportler*innengeriet seit Beginn der Coronakrise in Gefahr, weil sie ihre Nebenjobs und Werkstudentenstellen nicht mehr ausüben konnten oder Fördergelder nicht mehr gezahlt wurden. Bereits im März hatte der Stiftungsvorstand deshalb eine Corona-Soforthilfe beschlossen, wonach alle laufenden Förderbescheide mit einem Volumen von 120.000 Euro bis Ende 2020 verlängert wurden.

Über die Sportstiftung NRW:

Die in Köln ansässige Sportstiftung NRW ist die größte Initiative eines Bundeslandes zur Förderung des olympischen, paralympischen und deaflympischen Leistungssports. Durch Mittel aus dem Landeshaushalt kann sie jährlich etwa vier Mio. Euro Fördermittel einsetzen. Am 12. Dezember 2020 feiert die Stiftung den 20. Jahrestag ihrer Gründung.

