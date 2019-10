Hollister Incorporated gibt die Eröffnung einer neuen Produktionsstätte in Kaunas (Litauen) bekannt

Hollister Incorporated

Hollister Incorporated, ein unabhängiges und in Mitarbeiterhand befindliches Unternehmen, das Medizinprodukte und Serviceleistungen entwickelt, herstellt und vertreibt, gab heute die offizielle Eröffnung der neuen Produktionsstätte in der FEZ-Region Kaunas, Kaunas (Litauen) bekannt. Mit dem Bau der Produktionsstätte wurde im Jahr 2017 begonnen.

"Wir freuen uns, dass Hollister Incorporated nach fast 100-jährigem Bestehen beschlossen hat, eine neue Produktionsstätte in Kaunas, Litauen, zu eröffnen. Dies ist eine sehr wichtige Errungenschaft für die litauische Regierung, für die Politiker der Stadt Kaunas und die Region, für die Bildungseinrichtungen und Unternehmen sowie die öffentliche Einrichtung "Invest Lithuania", sagte der litauische Ministerpräsident Saulius Skvernelis. "Darüber hinaus ist es eine große Chance für Litauen. Ich habe keinen Zweifel daran, dass das Unternehmen unser Land verantwortungsbewusst ausgewählt hat - Fachkompetenz, günstiges Geschäftsumfeld, Verantwortungsbewusstsein der Menschen und eine hohe Arbeitskultur zeichnen das Land aus."

"Gegenwärtig sind in unserer neuen Produktionsstätte 140 Mitarbeiter beschäftigt. Bis Ende des Jahres 2020 ist vorgesehen, mindestens weitere 350 Mitarbeiter einzustellen. Bis 2022 werden wir eine Belegschaftsstärke von mehr als 500 Mitarbeitern erreichen, so Shane Caher, Geschäftsführer der Produktionsstätte von Hollister Incorporated in Litauen. "Derzeit bauen wir ein leistungsstarkes und sehr engagiertes Team Kaunas auf - und das ist erst der Anfang. Hollister verfolgt in Litauen eine langfristige Strategie und unser Blick ist weit in die Zukunft gerichtet - auf die nächsten hundert Jahre unseres Unternehmens."

In der neuen Fertigungsanlage werden Medizinprodukte für die Stoma- und Kontinenzversorgung hergestellt, die auf dem europäischen Markt und weiteren Märkten vertrieben werden. Der Produktionsstart war bereits im Juni 2019 zunächst mit Produkten für die Stomaversorgung. Für Produkte zur Kontinenzversorgung ist der Produktionsbeginn für das dritte Quartal 2020 vorgesehen.

"Unser Unternehmen ist seit nunmehr fast 100 Jahren in der Branche tätig - dieses wichtige Jubiläum steht 2021 an - und alle unsere Maßnahmen beruhen auf einer langfristigen Perspektive. Die Entscheidung, unsere neue Produktionsstätte in Litauen anzusiedeln, wurde basierend auf den Ergebnissen einer umfangreichen Suche getroffen. Diese neue Produktionsstätte ist eine bedeutende strategische Initiative im Hinblick auf das kontinuierliche Wachstum unseres Unternehmens und unsere Dienstleistungen für unsere Kunden auf der ganzen Welt", so V. George Maliekel, President und CEO von Hollister Incorporated.

"Bei Hollister Incorporated leiten wir unser Unternehmen nach vier unveränderlichen Prinzipien, die definieren, was es bedeutet, ein Mitarbeiter von Hollister zu sein: 'Menschenwürde, Fürsorge, Integrität und Verantwortung', und wir verfügen über eine solide Unternehmenskultur, die auf diesen Prinzipien beruht. Unsere neueste Produktionsstätte wollten wir in einem Land errichten, das die Voraussetzungen dafür bietet, Geschäftstätigkeiten in Übereinstimmung mit unseren Prinzipien und unserer Unternehmenskultur abzuwickeln. Die offene und einladende Haltung, die uns in Litauen von der Regierung, der Behörde für Auslandsinvestitionen, den lokalen Bürgermeistern, den Universitäten und der Geschäftswelt entgegengebracht wurde, hat uns überzeugt, dass in Litauen die Durchführung von Geschäftstätigkeiten in Übereinstimmung mit unseren Prinzipien und unserer Unternehmenskultur möglich ist und dass wir dort erfolgreiche und langfristige Beziehungen aufbauen können", sagte er.

Über Hollister Incorporated

Hollister Incorporated ist ein unabhängiges Unternehmen, das Medizinprodukte und Serviceleistungen entwickelt, herstellt und vertreibt.

Das Unternehmen bietet moderne Medizinprodukte für die Stoma- und Kontinenzversorgung unter zwei starken globalen Marken an: Hollister Incorporated und Dansac. Zudem bietet das Unternehmen innovative Service- und Dienstleistungen sowie Ratgeber für Anwender und Schulungsmaterial für das Fachpersonal im Gesundheitswesen an.

Seit nunmehr beinahe 100 Jahren unterstützt Hollister Incorporated Anwender und medizinisches Fachpersonal weltweit in ihrem täglichen Leben.

Die Mission des Unternehmens ist es, das Leben der Menschen, die Produkte von Hollister verwenden und die Serviceleistungen in Anspruch nehmen, lebenswerter und würdevoller zu gestalten.

Der Hauptsitz von Hollister ist in Libertyville, Illinois, und das Unternehmen verfügt über Fertigungs- und Vertriebszentren auf drei Kontinenten und vertreibt seine Produkte in weltweit mehr als 90 Ländern. www.hollister.de

