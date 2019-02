Hollister Incorporated

Hollister Incorporated stellt den intermittentierenden Katheter Infyna Chic vor, den einzigartig diskreten Katheter für die Frau

Libertyville, Illinois (ots/PRNewswire)

Hollister Incorporated, ein Unternehmen mit Sitz in den USA, das Produkte und Dienste für die weltweite Gesundheit entwickelt, herstellt und vermarktet, führt den intermittentierenden Katheter Infyna Chic ein, das neueste Produkt der Reihe hydrophiler Katheter für Frauen. Der neue Katheter ist für Frauen äußerst unauffällig zu verwenden und erhielt im Dezember 2018 das CE-Zeichen. Der Katheter Infyna Chic kommt zu den Kathetern Infyna Standard und Plus hinzu und komplettiert damit die Infyna-Produktreihe, die Frauen Optionen für den individuellen Bedarf bietet. Das Produkt wird in den kommenden Monaten in Europa und Kanada erhältlich sein.

"Wir bei Hollister wissen, dass für Frauen, die intermittierende Katheter nutzen, Diskretheit äußerst wichtig ist. Wir sind erfreut, ein Produkt anbieten zu können, das unauffällig, bequem und einfach in der Handhabung ist", sagte Michael Sorkin, Executive Vice President und Chief Commercial Officer bei Hollister Incorporated. "Dies ist für das Unternehmen ein wichtiger Schritt und wir freuen uns darauf Frauen, die Produkte zur Kontinenzversorgung verwenden, weiterhin individuelle Lösungen anzubieten."

Beim Design des Katheters Infyna Chic hatten Ärzte Mitsprache. Der Katheter ist fertig zur Benutzung und wird in einem rosa Perlmutt-Etui ausgeliefert. Zu den wichtigen Eigenschaften gehören:

- Ein einzigartiger Schnappverschluss, der mit einer Hand geöffnet und geschlossen werden kann - Kein Auslaufen nach erneutem Schließen nach der Nutzung - Genau die passende Steifigkeit für leichte und berührungsfreie Einführung - Die Katheterlänge gibt Sicherheit, dass die Blase vollständig entleert wurde - Kann mit einem Sammelbeutel verbunden werden, ohne den Katheter vom Etui zu entfernen

Informationen zu Hollister Incorporated Continence Care

Der Katheter Infyna Chic ist die neueste Produktinnovation von Hollister Continence Care und Ergänzung der bestehenden Produktreihe. Hollister ist im Bereich der Innovation führend und bietet ein umfassendes Portfolio von Katheterprodukten an, darunter die intermittentierenden Katheter VaPro für Mann und Frau mit schützender Spitze und Hülle. VaPro-Katheter stellen 100 % berührungsfreien Schutz vor Bakterien bereit. Weitere Informationen über Hollister Incorporated und seine Produktreihe der intermittentierenden Katheter erhalten Sie unter www.Hollister.com.

Informationen zu Hollister Incorporated

Hollister Incorporated ist ein unabhängiges Unternehmen im Besitz der Mitarbeiter, das weltweit Gesundheitsprodukte entwickelt, produziert und vermarktet. Das Unternehmen entwickelt und produziert Produkte für die Bereiche Stoma- und Kontinenzversorgung und Intensivpflege und entwickelt zudem Schulungsmaterialien für Patienten und Fachkräfte des Gesundheitswesens. Hollister Incorporated unterstützt seit mehr als 95 Jahren Verbraucher und medizinisches Fachpersonal und hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Leben der Menschen, die seine Produkte und Dienstleistungen nutzen, wertvoller und würdevoller zu gestalten. Hollister hat seinen Sitz in Libertyville (Illinois), verfügt über Zentren für Produktion und Vertrieb auf drei Kontinenten und verkauft in mehr als 90 Länder der Welt. www.Hollister.com.

Die Logos von Hollister, Infyna Chic und VaPro sind Warenzeichen der Hollister Incorporated.

Pressekontakt:

Jennifer McGrath

Corporate Communications

Jennifer.McGrath@hollister.com

847.918.3429

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/827109/Hollister_Incorporated

_Logo.jpg

Original-Content von: Hollister Incorporated, übermittelt durch news aktuell