Umfrage der Seniorenbetreuung Home Instead zeigt sehr hohe Zufriedenheit bei Kunden und Mitarbeitern bedingen sich

Zeitintensive und persönliche Betreuung von Senioren kann das Gesicht des Alterns verändern

- 97 Prozent der Kunden sind zufrieden oder sehr zufrieden mit dem Gesamtangebot des Dienstleisters für häusliche Betreuung - 95 Prozent der Kunden würden Home Instead weiterempfehlen - Betreuungskräfte werden zu 95 und 92 Prozent als freundlich und zuverlässig wahrgenommen

Seit über einem Jahrzehnt bietet Home Instead Leistungen im Bereich häusliche Betreuung an und entspricht damit einer stetig steigenden Nachfrage. Die Fakten sind bekannt: Die Menschen werden älter, der Anteil älterer Menschen nimmt insgesamt zu und der Bedarf an Pflege- und Betreuungsangeboten steigt. Dass Home Instead dabei mit dem Konzept der zeitintensiven und beziehungsbasierten Betreuung von Senioren in ihrer vertrauten häuslichen Umgebung Maßstäbe für die gesamte Branche setzt, zeigt unter anderem eine aktuelle Befragung zur Zufriedenheit sowohl der Mitarbeiter als auch der Kunden.

Kunden schätzen Freundlichkeit und Zuverlässigkeit

Danach wird die Freundlichkeit und Zugewandtheit der Home Instead-Betreuungskräfte von den Betreuten mit 95 Prozent positiver Resonanz ebenso hoch eingeschätzt wie deren Zuverlässigkeit (97%). Die positiven Resultate bestätigen, dass die von Home Instead ausgebildeten Betreuer und Betreuerinnen die Senioren liebevoll, fürsorglich und persönlich betreuen. Damit erfüllt der führende, bundesweit tätige Betreuungsdienst die Erwartungen der Kunden in jeder Hinsicht.

Gleiches gilt für die Arbeit der Fachkräfte in der Pflegedienstleitung und den Büros, denen unter anderem die Koordination der Betreuungskräfte und die Beratung der Kunden obliegt. Auch sie arbeiten aus Sicht der Kunden zur vollsten Zufriedenheit. So funktioniert die feste Zuteilung von Kräften ebenso gut (96% volle Zustimmung bzw. Zustimmung) wie die Erreichbarkeit (95% volle Zustimmung bzw. Zustimmung) und die Kompetenz in der Beratung (95% volle Zustimmung bzw. Zustimmung). Daher würden 95 Prozent der Kunden Home Instead als Betreuungsdienst weiterempfehlen.

89 Prozent der Mitarbeiter empfehlen Home Instead als Arbeitgeber

Die hohe Kundenzufriedenheit ist auch ein Ergebnis der Tatsache, dass sich die Mitarbeiter selbst sehr wohl bei Home Instead fühlen. Eine Umfrage unter den Betreuungskräften- bei den mehr als 100 Home Instead-Partnerbetrieben zeigt ein positives Bild - so positiv, dass 89 Prozent das Unternehmen als Arbeitgeber anderen weiterempfehlen würden

Ganze 95 bzw. 96 Prozent haben Freude bei der Arbeit und sind stolz darauf, 96 Prozent identifizieren sich mit ihrer Tätigkeit. Ebenfalls rund 96 Prozent geben an, stets ausreichend Zeit für den Kunden bei ihrer Betreuungstätigkeit zu haben, ein vergleichbares Ergebnis bringt die Frage nach Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Nicht zuletzt ist das Fort- und Weiterbildungsangebot ein hochrelevantes Kriterium: Hier sind es deutlich über drei Viertel (78%), die mit dem Angebot zufrieden oder sogar sehr zufrieden sind. "Ich bin sehr zufrieden mit den Ergebnissen unserer Befragungen. Sie zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und die Menschen, die sich auf uns verlassen, wirklich unterstützen können. Damit beweist Home Instead den direkten Zusammenhang von hoher Kunden- und Mitarbeitendenzufriedenheit. Zufrieden bedeutet dabei nicht selbstzufrieden - im Gegenteil sind die positiven Resultate Ansporn, unsere Tätigkeit auch weiterhin mit Leidenschaft und Überzeugung auszuüben. Häusliche Betreuung mit persönlicher Zuwendung durch die Betreuungskräfte wird zunehmend wichtiger, um dem Pflegenotstand in unserer Gesellschaft zu begegnen", erklärt Jörg Veil, geschäftsführender Gesellschafter von Home Instead Deutschland.

Über Home Instead

Home Instead wurde 1994 in den USA gegründet und verfügt heute über mehr als 1.200 Standorte in zwölf Ländern auf vier Kontinenten. Die Betreuungskräfte von Home Instead ermöglichen hilfs- und pflegebedürftigen Menschen ein Leben in ihrer vertrauten Umgebung. In Deutschland ist Home Instead seit 2008 vertreten, die Zentrale befindet sich in Köln. Aktuell gibt es über 110 Betriebe in Deutschland, die allesamt über eine Pflegekassenzulassung verfügen und somit alle ambulanten Budgets der Pflegeversicherung nutzen können.

