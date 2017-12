Channel Aid-Charity legt den Weihnachtsturbo ein und präsentiert nach Rita Ora jetzt Rapper CRO im Juli 2018 in der Elbphilharmonie Hamburg - Ticketverkauf startet am 15.12.17

2 weitere Medieninhalte

Hamburg (ots) -

Seit Juli ist der weltweit erste YouTube Charity-Kanal Channel Aid online und sammelt mit jedem Klick Spenden für soziale Projekte. Für spektakuläre Aufmerksamkeit sorgt aktuell das erste Channel Aid live in Concert mit YouTube-Creators Max, Costantino Carrara und Nicole Cross sowie Headliner Rita Ora am 5. Januar in der Elbphilharmonie Hamburg. Das Konzert war binnen 12 Sekunden ausverkauft, bis auf wenige hochpreisige VIP-Tickets. Natürlich wird das Konzert live auf YouTube übertragen, die Enttäuschung bei zahlreichen Jugendlichen, die sich die Karten zu Weihnachten wünschen wollten, war trotzdem groß. Rechtzeitig vor Weihnachten bietet Channel Aid daher schon das nächste Highlight an: Deutschlands erfolgreichster Rapper Cro und "Superstar Inkognito" performed am 2. Juli 2018 sein neues Album "tru." und natürlich seine bekannten Hits in der Elbphilharmonie Hamburg. Der Ticketverkauf startet am 15. Dezember bei Eventim, Ticketpreise ab 65 Euro.

Channel Aid-Ideengeber Fabian Narkus, Managing Director der FABS Foundation, zündet damit die nächste Stufe und kündigt dieses herausragende Event an: "Wir werden am 2. Juli in der Elbphilharmonie Hamburg ein Konzert mit Cro veranstalten und das dann live auf Channel Aid streamen, um auch junge Leute anzusprechen und für Charity zu sensibilisieren. Denn die Erlöse aus dem Ticketverkauf gehen in soziale Projekte. Auch die Klicks auf dem YouTube-Kanal Channel Aid generieren Erlöse. Eine Möglichkeit für die "YouTube-Generation", Spaß zu haben und gleichzeitig Gutes zu tun.

Spaß haben die Konzertbesucher am 2. Juli mit Sicherheit. Denn: Kann man gleichzeitig unbekannt und Superstar sein? Cro kann! Ist er doch Deutschlands erfolgreichster Rapper aber trotzdem immer inkognito geblieben. Daran konnten seine beiden Rekorde brechenden Alben "Raop" und "Melodie" nichts ändern - und selbst bei MTV Unplugged blieb die Maske auf. Er hat einen Bambi, zweimal den Echo und viermal die 1LIVE Krone bekommen. Alle drei Alben waren in Deutschland auf Platz 1 in den Charts. Auch sein aktuelles Album "tru.", sein bisher persönlichstes Album, ging direkt auf Platz 1. Die dazugehörige Club Tour war binnen 48 Stunden ausverkauft. Und nun "Cro in der Elbphilharmonie Hamburg". Das kann ein weiteres Kapitel in seiner Erfolgsstory werden - aber auch in der von Channel Aid. Die Sekunden, bis das Konzert ausverkauft sein wird, kann man wahrscheinlich an zwei Händen abzählen.

Fotos: Cro (Management/credit_Saeed Kakavand - Abdruck frei) Ticketkauf: Eventim.de ab 15.12.2017, 11:00 Uhr - www.eventim.de

FABS Foundation

Wie kam Fabian Narkus auf die Idee zu Channel Aid? "Jegliche Stiftungen auf dem aktuellen Markt machen einen tollen Job. Mir persönlich war es allerdings nicht modern genug. Die modernen Medien und einflussreichen Internet-Stars werden zu wenig genutzt. Das wollen wir ändern. Moderne Kampagnen, junge Zielgruppen, um auch in jungen Jahren Verantwortung zu lehren, sowie Influencer als Schirmherren, um diese Zielgruppen mitzuziehen."

Mit Hilfe internationaler Kooperationen mit YouTube-Creators und Unternehmen gelingt es Channel Aid®, regelmäßig kostenfreien Content zur Verfügung gestellt zu bekommen. Dieser wird exklusiv auf dem YouTube-Kanal angeboten. Die Künstler sowie die Foundation rufen in diesem Zusammenhang dazu auf, bewusst die Werbevideos/-banner anzuklicken. Auf moderne Art und Weise kann jeder den guten Zweck unterstützen, auch ohne Eigenkapital einzusetzen. 100 Prozent der Werbeeinnahmen fließen in die Projekte der FABS Foundation.

Die FABS Foundation ist der ehrenamtliche Teil der Hamburger FABS Projects GmbH, geleitet von Fabian Narkus. Die Spendengelder fließen in Projekte für Kinder und Jugendliche sowie Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Im Fokus steht dabei unter anderem das eigens initiierte Projekt "Chance to Dance", bei dem Tanzkurse für Menschen mit Behinderungen angeboten werden. Zusätzlich werden auch stiftungsexterne Projekte, zum Beispiel die Laureus Sport for Good-Foundation, unterstützt. Auch Projekte wie der "MitternachtsSport", ein Sportkonzept, das Jugendliche aus sozial schwachen Familien von der Straße holt, soll gefördert werden. Die FABS Foundation unterstützt nur Projekte, bei denen transparent nachvollziehbar ist, dass die erzielten Spenden auch zu 100 Prozent bei den Geförderten ankommen. -Ende-

