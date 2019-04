Hangzhou Municipal Committee of the CPC

Hangzhou City Brain-Premiere in Hong Kong erregt weltweite Aufmerksamkeit

Hong Kong

Smart City-Entwickler aus aller Welt stehen Schlange, um mit Hangzhou zu kooperieren

Eine Delegation der Landesregierung von Hangzhou wurde eingeladen, um Hangzhou City Brain auf der International ICT Expo, die vom 13. - 16. April im Hong Kong Convention and Exhibition Centre stattfand, vorzustellen. Hangzhou City Brain wurde hier zum ersten Mal außerhalb Festlandchinas präsentiert und erhielt somit die Möglichkeit, seine Werbebotschaft weltweit zu vermitteln. Zusätzlich zum City Brain nahmen über 20 in Hangzhou ansässige Unternehmen aus dem Bereich der Digitalwirtschaft wie ANT FINANCIAL SERVICES, Hikvision Digital Technology, New H3C Technologies, Dahua Technology und Wasu Media an dieser Veranstaltung teil.

Am 15. April besuchte die Hong Kong-Delegation unter der Führung von HKSAR Chief Executive Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, dem Sekretär von Innovation and Technology of Hong Kong Nicholas W. Yang sowie der Geschäftsführerin des Hong Kong Trade Development Council Margaret Fong, den Hangzhou-Pavillion. Während des Hangzhou City Brain-Seminars, das am Nachmittag desselben Tages stattfand, diskutierte der Gründer von Alibaba Cloud und Yunqi Science and Technology Innovation Foundation Wang Jian das Konzept und teilte seine Gedanken zu den potentiellen Implementierungsmöglichkeiten von Hangzhou City Brain.

Die Hangzhou Municipal Development and Reform Commission übernahm die Führung bezüglich der Organisation mehrerer Höflichkeitstreffen mit Delegationen aus Saudi Arabien, den Vereinigten Emiraten, Malaysia, Indonesien, Singapur und weiteren, um in Hangzhou ansässige digitale Unternehmen mit Experten zu vernetzen, die in die Konstruktion von Smart Cities involviert sind. Dr. Wang Jian betrachtet City Brain als ein Geschenk Hangzhous an die Welt. Der Besuch in Hong Kong macht Hangzhou City Brain zu einem Vorreiter in Bezug auf Partnerschaften zwischen der Regierung und auf dem Gebiet der Digitalwirtschaft tätigen Unternehmen und dient als beispielhaftes Konzept zur weltweiten Ausdehnung des Branchenclusters.

Hangzhou plant die Fortsetzung der weltweiten Ausdehnung der Digitalwirtschaft der Stadt und wird gleichzeitig die One Belt, One Road-Initiative der chinesischen Regierung unterstützen, indem die Beziehung zu Hong Kong weiter vertieft wird und die Vorteile Hong Kongs als bevorzugte Plattform zur Förderung der Innovationen der sich in Festlandchina befindlichen Stadt auch in Zukunft genutzt werden. Zusätzlich lädt Hangzhou internationale Unternehmen dazu ein, sich an der Transformation Hangzhous zu beteiligen, die Stadt in Bezug auf Digitalwirtschaft zu einer richtungsweisenden Stadt in China werden zu lassen und den Vorbereitungen für die 2022 Asian Games beizuwohnen.

