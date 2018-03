OH YEAH! Popmusik in Deutschland - Multimediale Ausstellung im Museum für Kommunikation Berlin

Welches sind die Ohrwürmer und vergessenen Hits der jeweiligen Jahrzehnte? Wie haben Popmusik und gesellschaftliches Leben sich gegenseitig beeinflusst? Welche Stile prägten die Musik in Ost und West? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Ausstellung "OH YEAH! Popmusik in Deutschland". Die Verwendung... mehr Bild-Infos Download

Berlin (ots) - Popmusik ist überall und jeder hört sie - ob ganz bewusst oder nur nebenbei. Sie tönt aus dem Radio, untermalt Filme, begleitet uns beim Einkaufen und bringt uns in der Disko in Bewegung. Doch Popmusik ist mehr als das! Wir verbinden Erinnerungen mit ihr, sowohl individuelle als auch kollektive.

Welches sind die Ohrwürmer, Moden und Hits der jeweiligen Jahrzehnte? Wie haben Popmusik und gesellschaftliches Leben sich gegenseitig beeinflusst? Welche Stile prägten die Musik zu unterschiedlichen Zeiten in Ost und West? Mit diesen Fragen beschäftigt sich vom 15. März bis 16. September 2018 die Sonderausstellung OH YEAH! Popmusik in Deutschland im Museum für Kommunikation Berlin. Vom Swing der 1920er-Jahre über die Beat-Ära, Punk, die Neue Deutsche Welle, Techno und Hip Hop bis zu heutigen Trends: Mit Kopfhörern tauchen die Besucherinnen und Besucher ein in die bunte Welt des Pop, hören an Soundstationen Musiktitel, Radio- und Filmbeiträge und gehen beim Streifzug durch die Geschichte der Popmusik auf eine Zeitreise durch die eigene Vergangenheit. Neben unvergessenen Hits beleuchtet die Schau dabei auch Kurioses, Randständiges und Vergessenes der Popgeschichte.

Ausstellungskooperation OH YEAH! Popmusik in Deutschland entstand nach einem Konzept des Museums für Kommunikation in Bern und unter der Federführung des Focke-Museums, Bremen, in enger Zusammenarbeit mit Radio Bremen und dem Berliner Gestaltungsbüro gewerkdesign. Die Ausstellung wird im Anschluss an Berlin im Stadtgeschichtlichen Museum in Leipzig und im Stadtmuseum Stuttgart zu sehen sein.

Begleitprogramm Zur Ausstellung gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit Führungen, Veranstaltungen und Workshops für Erwachsene, Kinder und Schulklassen.

Digitale Pressemappe Weitere Informationen wie Pressefotos, Begleitprogramm und Ausstellungstexte unter www.mfk-berlin.de/pressemappen

Öffnungszeiten Dienstag 9 - 20 Uhr Mittwoch bis Freitag 9 - 17 Uhr Samstag, Sonntag, Feiertag 10 - 18 Uhr Eintritt 5 EUR, ermäßigt 3 EUR, Kinder und Jugendliche bis einschließlich 17 Jahren frei Verkehrsverbindungen U-Bahn U2 Mohrenstraße, U6 Stadtmitte, Bus M48, 200, 265

Pressekontakt:

Monika Seidel

Telefon (030) 202 94 202

m.seidel@mspt.de

www.mfk-berlin.de

Original-Content von: Museum für Kommunikation Berlin, übermittelt durch news aktuell