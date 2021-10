MARC O'POLO License AG

IT'S ON US. Filmpremiere in Paris. Marc O'Polo lanciert neue Kampagne

Paris

Mit dem Kampagnen-Launch in Paris feierte die skandinavische Premiummarke gestern gleich mehrere Premieren. Erstmals seit Firmengründung stehen ein Film sowie das Thema Nachhaltigkeit im Zentrum einer Marc O'Polo Kampagne. Außerdem präsentiert sich Marc O'Polo zum ersten Mal im Rahmen der Fashion Week in Paris und sorgt für einen bleibenden Eindruck.

In der ELLIA ART GALLERY erwartete die 300 Gäste der internationalen Fashion-Szene eine artifiziell-konzipierte Filmpremiere in bewegender Atmosphäre. Unter den Gästen Director und Fotograf Jonas Lindstroem sowie die Kampagnen-Models wie Bilel Ben Ahmed, Gabriel "Ottawa" Abgolo Kwami Efoe, Influencer:innen wie Caro Daur, Sophia Roe, Freja Wewer, Mara Lafontan sowie Presse, wichtige Opinionleader und Einkäufer von Printemps, Galeries Lafayette, DeBijenkorf etc. der Branche.

Weite Wälder, reißende Flüsse, massive Berge. Die Kulisse der Kampagne, emotionale Naturaufnahmen, wurden während der Filmpremiere überdimensional auf LED-Screens in Szene gesetzt und durch die beeindruckende Tanzperformance von Nick Coutsier untermalt. Das verbindende Element der Kampagne, der abstrakte Cube ist der Mittelpunkt der Location, wo auch das DJ Set von Piu Piu für Stimmung sorgt. Der monumentale Image-Film pur präsentiert und bewusst subtil im Nebenraum platziert, ist das Highlight des Abends. Packende Momente. Prägnante Bilder. Ein Statement zum Abschluss der Pariser Modewoche mit einer Botschaft, die Marc O'Polo mit allen Gästen in Einklang bringt: IT'S ON US. SUSTAINABILITY SINCE 1967.

Der fullminante Auftakt der Herbst/Winter 2021 Kampagne ist der Start der reichweitenstarken Kampagne, die in allen relevanten Märkten der Casual-Lifestyle-Marke ausgerollt wird. Neben TV-Spots, City Lights und einer breiten Digital Kampagne wird die erste CO2-neutral produzierte Kampagne von Marc O'Polo an vielen strategischen Point of Sales international verlängert.

ÜBER MARC O'POLO

Marc O'Polo - 1967 gegründet in Stockholm. Basierend auf der Idee, ausschließlich natürliche Materialien zu verwenden, ist die Marke heute eine internationale Casual Fashion Brand. Marc O'Polo Produkte der Divisionen Marc O'Polo Modern Casual, Marc O'Polo DENIM, Marc O'Polo Shoes, Marc O'Polo Accessories und der Lizenzen Bodywear, Beachwear, Eyewear, Home, Junior und Legwear stehen für Innovation, Qualität und skandinavisches Design. Sustainability bestimmt das tägliche Handeln mit dem Ziel, eine nachhaltige Marke zu sein. Join the journey!

Die Marc O'Polo AG sitzt in Stephanskirchen / Deutschland und ist in 22 Ländern über eigene Online-Shops erhältlich. Rund 2.000 Handels- und Franchisepartner sowie eigene Stores repräsentieren die Marke national und international in 37 Länder.

