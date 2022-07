lübMEDIA

step4help 2022: Schön Helfen und Schön Kliniken erlaufen zusammen 158.603,97 Euro für den guten Zweck

München (ots)

step4help 2022:

84 Teams der Schön Kliniken haben bei dem Charity Lauf zugunsten von Kinderbewegungsprojekten und -programmen in ganz Deutschland mitgemacht

Spendenerlöse fließen u.a. in das step -Projekt der fit4future foundation Germany, in United Kids Foundations sowie in Programme der Stiftungen von Franziska van Almsick, Dirk Nowitzki, Thomas Müller und Felix Neureuther

Die 158 Mio. gesammelten Schritte der Schön Kliniken ergeben 106.265 Kilometer und damit 2,66 Weltumrundungen

Vom 01. bis 30. Juni 2022 nahmen gleich 84 Teams der Schön Kliniken an dem großen Charity Lauf step4help teil. Insgesamt sammelten sie 158.603.974 Schritte, das entspricht 106.265 Kilometern und 2,66 Weltumrundungen. Damit machten die Schön Kliniken einen Großteil aller gesammelten Schritte aus. Der von ihnen erlaufene Spendenerlös von 158.603,97 Euro fließt in Kinderbewegungsprojekte und -programme in ganz Deutschland.

30 Tage lang joggten, walkten, spazierten und hüpften 1.802 Personen einzeln oder im Lauf-Team gemeinsam mit Freund*innen, Partner*innen und Kolleg*innen bundesweit beim step4help 2022. Das Ziel: Möglichst viele Schritte sammeln und dabei Gutes tun, denn mit jedem einzelnen Schritt erhöhte sich der Spendenbetrag. Per Schrittzähler und App wurden auf diese Weise mit der Hilfe von allen Teilnehmenden bundesweit 411.780.380 Schritte gezählt - das entspricht sieben Weltumrundungen.

Ein Großteil davon steuerten die Teilnehmer*innen der insgesamt 13 Schön Kliniken bei, die im Monat Juni unglaubliche 158.603.974 Schritte sammelten und damit 2,66 mal die Welt umrundeten. 677 Mitarbeiter*innen legten insgesamt 106.265 Kilometer zurück und erliefen damit stolze 158.603,97 Euro für den guten Zweck, die von Schön Helfen, der gGmbH der Schön Kliniken gespendet wurde.

Von dem Wettbewerb profitierte zudem nicht nur die eigene Gesundheit der Teilnehmenden, sondern auch Bewegungsprojekte und -programme für Kinder in ganz Deutschland. Der Spendenerlös fließt unter anderem in das step-Projekt der fit4future foundation Germany, in das Kindernetzwerk der Volksbank BraWo, United Kids Foundations sowie die vier gemeinnützigen Organisationen der prominenten step4help-Botschafter: die Felix-Neureuther-Stiftung, die Franziska van Almsick Stiftung, die Dirk Nowitzki Stiftung und das Sternenhaus der Nicolaidis YoungWings Stiftung, das von Thomas Müller ausgewählte Projekt.

Gestern wurde der Spendenscheck von Danielle Schön, Geschäftsführerin Schön Helfen, stellvertretend für alle Bewegungsprojekte im Büro der fit4future foundation Germany an den Geschäftsführer Malte Heinemann überreicht.

Malte Heinemann freut sich über das außerordentliche Engagement der Schön Klinik Gruppe: "Damit wir möglichst vielen Kindern in Deutschland den Spaß an der Bewegung vermitteln und damit auch den Grundstein für ein gesundheitsorientiertes Leben legen können, brauchen wir engagierte Unternehmen und starke Partner wie die Schön Kliniken. Ich ziehe den Hut vor dieser großartigen Teamleistung und den Einsatz über einen ganzen Monat hinweg."

"Das hohe Engagement der Mitarbeiter der Schön Kliniken ist ein großartiges Zeugnis für dieses Projekt. Wir freuen uns sehr, dass wir Teil dieses Projekts waren und für eine so wichtige Initiative spenden konnten", erklärt Danielle Schön.

In der Gesamtwertung belegten die besten drei Teams der Schön Kliniken den fünften (Schön Klinik SE, Team: Zentrale Team 2 Treasury Team), siebten (Schön Klinik Bad Staffelstein, Team: Bad Staffelstein Team 1 Gärtnerinnen) und den neunten (Schön Klinik Bad Arolsen Holding SE, Team: Bad Arolsen Team 2 Medizinische Zentrale) Platz.

