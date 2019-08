Apptio

R+V Versicherung setzt auf Apptio für die Berechnung und Darstellung des Wertbeitrags von Technologieinvestitionen

Bingen am Rhein, Deutschland (ots/PRNewswire)

Mehr als Budget-Steuerung - Apptio unterstützt R+V auf ihrem Weg hin zu einem effektiven Management der IT als Geschäftsfeld

Mit Apptio, Inc., Software-Anbieter für Digitale Transformation, wird die R+V Versicherung, eines der größten Versicherungsunternehmen in Deutschland, Transparenz in ihren IT-Ausgaben schaffen sowie die Planung, Analyse und Optimierung von Technologieinvestitionen verbessern.

Die R+V Gruppe zählt zu den sieben führenden Versicherungsunternehmen in Europa mit über acht Millionen Kunden, mehr als 15.000 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 16,9 Milliarden Euro im Jahr 2018. Vor dem Einsatz von Apptio stand die R+V den typischen Herausforderungen eines Großunternehmens gegenüber: Darstellung des Geschäftswerts der IT, angemessene Kostenberechnung von IT-Services gegenüber den Geschäftsbereichen und Entwicklung eines kontinuierlichen Optimierungsprozesses unter Berücksichtigung erheblicher Mengen an IT-Betriebsdaten. Die zukunftsorientierte IT-Controlling-Abteilung der R+V setzte bereits auf moderne Technologien, um IT-Ausgaben zu kalkulieren und gegenüber den Geschäftsbereichen in Rechnung zu stellen. Allerdings fehlte ihnen ein Ansatz, um die Ausgaben in Kontext zu setzen. Dies betrifft beispielsweise die Gesamtbetriebskosten für Applikationen, Stückkosten, Kostentreiber und Variablen, automatisierte Auswertungen sowie Kapazitäten und Auslastung.

"Wir gehören zu den weltweit führenden Versicherungsunternehmen und brauchen eine ebensolche IT-Organisation, die unsere Innovationsfähigkeit für differenzierte Produkte und Services für unsere Kunden unterstützt", sagt Tillmann Lukosch, CIO der R+V. "Obwohl wir gerade erst mit Apptio gestartet sind, sehen wir bereits erheblichen Mehrwert. Durch Apptio wissen wir, dass unsere Budget-Steuerung bereits zuvor effektiv war, doch nun ist uns ein echtes Management der IT als Geschäftsfeld möglich."

R+V plant, Apptio für eine engere Abstimmung zwischen der IT und den Unternehmensprozessen einzusetzen und das "Showback- und Chargeback-Modell" der IT zu überarbeiten für präzise, detailliertere Einblicke. Zudem geht es darum, mit einem besseren Verständnis der Auswirkungen von Projekten zukünftige Investitionsentscheidungen zu treffen sowie kontinuierlich die IT-Supply-Chains zu optimieren.

"In der heutigen Zeit ist es Technologie, die Unternehmenswachstum und Kundennutzen vorantreibt. Für R+V ist Apptio eine strategische Investition, die gewährleistet, dass die IT als treibende Kraft im Unternehmen anerkannt wird. So können Tillmann Lukosch und sein Team die nötige Finanzierung sicherstellen, um die weitere digitale Transformation, Projekte in der Private Cloud sowie ein übergreifendes Verbesserungsprogramm umzusetzen", sagt Peter Schöpf, Regional Vice President Zentraleuropa bei Apptio. "Wir unterstützen R+V dabei, die richtigen Technologieentscheidungen für ihr Geschäftsfeld zu treffen und den Wertbeitrag des gesamten IT-Portfolios zu erhöhen mit proaktiven, vorhersehbaren Ausgaben."

