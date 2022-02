INSA-CONSULERE GmbH

Thomas Philipp Reiter wurde in den "Senate of Economy Europe" berufen

Bonn (ots)

Thomas Philipp Reiter ist als ordentliches Mitglied in den "Senate of Economy Europe" (Senat der Wirtschaft) berufen worden. Er vertritt dort zukünftig als Senator die Interessen von Unternehmen aus Belgien und Luxemburg und damit auch der internationalen Aktivitäten von INSA-CONSULERE. Die offizielle Aufnahme erfolgte am 28. Januar in der Geschäftsstelle des Senats der Wirtschaft am UN-Campus in Bonn durch den Vorstandsvorsitzenden des Senate of Economy International, Dieter Härthe.

Hermann Binkert, Geschäftsführender Gesellschafter von INSA-CONSULERE freut sich über die Berufung seines Repräsentanten auf europäischer Ebene: "Die ethischen Grundsätze der Wertegemeinschaft des Senats sind auch Grundlage und Leitlinie für das wirtschaftliche Handeln der Mitglieder bei uns. Fairness und Partnerschaft im Wirtschaftsleben sowie die soziale Kompetenz von Unternehmern und Führungskräften prägen unsere Arbeit."

Der Senate of Economy setzt sich aus Persönlichkeiten der Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft zusammen, die sich ihrer Verantwortung gegenüber Staat und Gesellschaft besonders bewusst sind. Sie tragen gemeinsam dazu bei, die gemeinwohlorientierten Ziele einer Nachhaltigkeit im Sinne der Ökosozialen Marktwirtschaft praktisch umzusetzen.

Der Senate of Economy will damit auf europäischer Ebene den traditionellen Gedanken der Senate in der Antike wieder aufleben. Ein ausgewogener Kreis von Freunden unabhängigen Geistes folgte dem Gemeinwohl, anstatt allein partikularen Interessen.

Dies geschieht rein gemeinwohlorientiert und im stetigen Dialog mit Vertretern aus Politik und Wissenschaft. Unsere Ehrensenatoren Jean-Claude Juncker, Prof. Günther Verheugen, Prof. Klaus Töpfer, Prof. Jürgen Rüttgers und Rosi Gollmann sind neben vielen weiteren Experten spannende Impulsgeber.

Original-Content von: INSA-CONSULERE GmbH, übermittelt durch news aktuell