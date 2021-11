INSA-CONSULERE GmbH

Meinungsforschung für Europa

Brüssel/Erfurt (ots)

Thomas Philipp Reiter (53) ist seit dem 16. November 2021 Repräsentant des Erfurter Meinungsforschungsinstituts INSA in Brüssel. Reiter verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit und politische Kommunikation auf bundespolitischer und europäischer Ebene.

INSA-Chef Hermann Binkert: "Wir sind sehr froh, mit Thomas Philipp Reiter einen exzellenten Kenner der europäischen Szene für unser Institut gewonnen zu haben. Damit ein gemeinsames Europa gelingt, ist es unverzichtbar, die Stimmungen der Bevölkerung in den europäischen Staaten zu kennen. Meinungsforschung, die die Einstellungen der Bürger spiegelt, ist ein wichtiger Baustein für ein gemeinsames europäisches Bewusstsein."

Mit der Aufwertung ihres Brüsseler Büros wollen die Erfurter Meinungsforscher ihre Präsenz am Sitz des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission verstärken. Reiter wird damit für INSA auch zuständig als Brüsseler Ansprechpartner für "Euroskopia", einem Netzwerk unabhängiger Meinungsforschungsinstitute neben Deutschland aus Italien, Spanien, Frankreich, Griechenland, Polen und Portugal.

Darüber hinaus haben die INSA-CONSULERE GmbH mit Sitz in Erfurt und die Ernst Seemann GmbH mit Sitz in Ostbelgien eine enge Zusammenarbeit in Luxemburg und Belgien vereinbart. Die Ernst Seemann GmbH berät ihre Kunden in Belgien und Luxemburg zukünftig auf der Basis empirischer Daten des Meinungsforschungsinstituts INSA.

