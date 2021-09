Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile verzeichnet ein Rekordwachstum und übertrifft die Marke von einer Million in SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility, geschulten Personen

SAFe-Kunden - darunter FedEx, Chevron, American Express, Lockheed Martin, Bosch, Intel, Pepsico, Deutsche Telekom und Porsche - berichten von signifikanten Verbesserungen bei Time-to-Market, Produktivität, Qualität und Mitarbeiterengagement

Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe®, gab heute bekannt, dass die Zahl der in SAFe geschulten Personen eine Million überschritten hat, da das starke Interesse an Business Agility die Einführung im letzten Jahr beschleunigt hat.

Die Anzahl der Personen, die SAFe praktizieren, ist seit der Einführung des Frameworks im Jahr 2011 exponentiell gestiegen. Es dauerte sieben Jahre, bis eine halbe Million Menschen ausgebildet wurden, aber nur zwei Jahre, um diese Zahl zu verdoppeln. SAFe wird weltweit in allen Branchen praktiziert, von Behörden und Gesundheitswesen bis hin zu Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie und Finanzwesen. Mehr als 20.000 Unternehmen haben ihre Mitarbeiter in SAFe geschult, und seit 2017 berichten mehrere Quellen, darunter Gartner und Digital AI?s State of Agile, dass SAFe gegenüber anderen Skalierungsframeworks einen deutlichen Vorsprung hat.

"Unser Wachstum ist ein Beweis dafür, wie viele Unternehmen es ernst meinen mit dem Erreichen von Business Agility und der Beschleunigung ihrer digitalen Transformationsinitiativen", sagt Chris James, CEO von Scaled Agile, Inc. "Jede geschulte Person stellt eine finanzielle Investition für das Unternehmen dar, aber auch ein langfristiges Engagement für eine andere Art des Arbeitens. Wir sind unserem 500-köpfigen Partnernetzwerk sehr dankbar für ihre Rolle beim Erreichen dieses wichtigen Meilensteins und dafür, dass sie ihren Kunden helfen, die geschäftlichen Vorteile zu realisieren, die durch SAFe erreicht werden können."

"Unser erster SAFe-Kurs fand 2011 mit etwa 15 Teilnehmern in Boulder, Colorado, statt", so Dean Leffingwell, Erfinder von SAFe und leitender Methodiker. "Die Vorstellung, dass diese kleine Gruppe auf über eine Million Menschen angewachsen ist, ist zutiefst beeindruckend. Wir haben erlebt, wie diese Gemeinschaft einige der lebensveränderndsten Innovationen der Welt hervorgebracht hat. Und wir sind stolz darauf, sie weiterhin bei der täglichen Anwendung von SAFe zu unterstützen, während sie die Zukunft gestalten und ihre außergewöhnlichen Ideen zum Leben erwecken."

Informationen zu Scaled Agile, Inc:

Scaled Agile, Inc. ist der Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility. Durch Schulungen und Zertifizierungen, ein globales Partnernetzwerk und eine wachsende Gemeinschaft von mehr als einer Million geschulter Fachleute hilft Scaled Agile Unternehmen, Agilität in ihre Kultur einzubauen, damit sie schnell einen Mehrwert für ihre Kunden erkennen und liefern, aufkommende Chancen nutzen und die Geschäftsergebnisse verbessern können. Erfahren Sie mehr unter scaledagile.com.

