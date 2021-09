Scaled Agile, Inc.

Gestaltung der digitalen Zukunft bei Porsche mit den Vorständen Mattias Ulbrich und Dr. Oliver Seifert Top-Highlight auf dem Global SAFe® Summit 2021

Boulder, Colorado (ots/PRNewswire)

Die Teilnehmer des Online Global SAFe Summit 2021 werden erfahren, wie einer der weltweit bekanntesten Automobilhersteller den Sportwagen der Zukunft neu konzipiert und sich mit SAFe zu einem digitalen Schrittmacher entwickelt

Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility, freut sich, bekannt zu geben, dass zwei Porsche-Führungskräfte als Keynote-Speaker auf dem 2021 Online Global SAFe Gipfel auftreten werden .

In ihrer Keynote, Gestaltung der digitalen Zukunft bei Porsche, diskutieren Mattias Ulbrich, Vorstand für Informationstechnologie der Porsche AG und CEO von Porsche Digital, und Dr. Oliver Seifert, Vice President R&D Electric/Electronics der Porsche AG, gemeinsam mit Michael Clarkin, CMO von Scaled Agile, offen über ihren Weg der digitalen Transformation.

Mit dem Ziel, die Sportwagen durch Digitalisierung, Konnektivität und Elektromobilität zu einem zentralen Bestandteil des Lebensstils ihrer Käufer zu machen, werden sie erörtern, wie Porsche mit Höchstgeschwindigkeit auf die sich wandelnden Kundenbedürfnisse reagiert, wie das Unternehmen SAFe einsetzt und wie die Welten der Fahrzeugtechnik und der IT zusammenkamen, um den Sportwagen der Zukunft neu zu konzipieren.

Die Porsche-Geschichte wird im weiteren Verlauf der Sendung mit Jan Burchhardt, Direktor Digitale Transformation, und Alena Keck, Senior Manager und Enterprise Lean-Agile Coach, fortgesetzt. Burchhardt und Keck werden Driven by Dreams:The Porsche Lean-Agile Transformation Journey präsentieren, wo sie den Aufbau der digitalen Produktorganisation von Porsche beschreiben, kritische Erfolgsfaktoren nennen und erklären, warum der Herzschlag der Transformation, "Porsche Takt", für ihre Reise so wichtig ist.

Die zweitägige Veranstaltung, die vom 27. September bis 1. Oktober 2021 in drei Zeitzonen online stattfindet, ist die weltweit größte Zusammenkunft von SAFe-Experten und Vordenkern der Branche, die sich auf die Beschleunigung der digitalen Transformation und den Wettbewerb in einem sich schnell entwickelnden Markt konzentrieren.

Die Registrierung umfasst sowohl den Zugang zur Live-Veranstaltung als auch 60 Tage On-Demand-Zugang. Einzelheiten und die vollständige Tagesordnung finden Sie unter global.safesummit.com.

