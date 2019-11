Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile präsentiert Vorschau von SAFe® 5.0 mit vollem Fokus auf den Einsatz von Business Agility

Die nächste Version des Framework geht über die IT hinaus, um das gesamte Unternehmen auf Strategie und Ausführung auszurichten

Scaled Agile, Inc., Anbieter von SAFe®, dem weltweit führenden Framework für Business Agility, kündigte eine Vorschau auf SAFe® 5.0 für Lean Enterprises an. Die nächste Version von SAFe bietet signifikante Fortschritte in den Bereichen Strategie, Ausführung und Führungskompetenz, die ein Unternehmen benötigt, um innovative Geschäftslösungen schneller als der Wettbewerb zu liefern.

SAFe 5.0 verfolgt den Ansatz, dass Business Agility von allen an der Bereitstellung von Lösungen Beteiligten - Geschäfts- und Technologieführer, Entwicklung, IT-Betrieb, Recht, Marketing, Finanzen, Support, Compliance, Sicherheit und andere - erfordert, Lean- und Agile-Praktiken einzusetzen, und bietet Orientierungshilfen, wie die Lean-Agile-Mentalität auf diese Geschäftsbereiche ausgedehnt werden kann.

"Die Globalisierung, schnelllebige Märkte, disruptive Entwicklungen und das beispiellose Tempo technologischer Innovationen tragen alle zur Komplexität des heutigen digitalen Zeitalters bei", so Dean Leffingwell, Entwickler von SAFe und Chairman von Scaled Agile, Inc. "Es wird immer deutlicher, dass bestehende Geschäftsmodelle, Organisationshierarchien und Technologieinfrastrukturen einfach nicht mehr mit der Geschwindigkeit Schritt halten können, mit der sich Unternehmen anpassen müssen. SAFe 5.0 ist ein großer Schritt nach vorne, mit dem Unternehmen in die Lage versetzt werden, Initiativen zur Verbesserung der Business Agility durchzuführen, die für die Zukunft von Unternehmen entscheidend sind."

Die wichtigsten Highlights von SAFe® 5.0:

- Die Konzentration auf Kundenorientierung und Design Thinking ermöglicht es dem Unternehmen, das Problem zu verstehen und die richtige Lösung zu entwickeln - Neue Mess- und Wachstumshilfen helfen dem Unternehmen, seinen aktuellen Stand der Business Agility zu ermitteln und taktische Schritte zu identifizieren, um die wirtschaftlichen Ergebnisse zu verbessern und den gewünschten zukünftigen Zustand zu erreichen - Die neue Kompetenz einer Kultur der kontinuierlichen Weiterbildung bietet eine Reihe von Werten und Praktiken, die jeden im Unternehmen ermutigen, gemeinsam kontinuierlich zu lernen - und zu innovieren - Die neue Kompetenz der organisatorischen Agilität hilft Teams dabei, ihre Geschäftsprozesse zu optimieren, Strategien mit klaren und entscheidenden neuen Verpflichtungen zu entwickeln und sich schnell anzupassen, um neue Chancen zu nutzen - Durch die Erweiterung um Geschäftsteams ermöglicht SAFe 5.0 allen Teams im Unternehmen, an der Entwicklung, Bereitstellung und Unterstützung innovativer Geschäftslösungen mitzuwirken - Ein neues SAFe-Prinzip - Organize Around Value - hilft Unternehmen, ihre Entwicklungsbemühungen auf den vollständigen, durchgängigen Wertfluss auszurichten

"Diejenigen, die die groß angelegte Softwarebereitstellung beherrschen, werden die Wirtschaftslandschaft des 21. Jahrhunderts bestimmen", so Dr. Mik Kersten, CEO von Tasktop und Autor des Buches Project to Product. "SAFe 5.0 ist eine monumentale Version und ich bin überzeugt davon, dass sie entscheidend dazu beitragen wird, dass unzählige Unternehmen bei der Umstellung vom Projekt zum Produkt erfolgreich sind."

"Bei Business Agility geht es um Menschen und Interaktionen und darum, wie sie gemeinsame Erfahrungen nutzen können, um sich gegenseitig anzuspornen, um das Wichtigste, das Wertvollste zu entdecken", so Tim Jackson, Principal Agile Coach von British Airways. "Mach etwas Kleines, mach es richtig, erledige es oder mach genug, um herauszufinden, ob du in die richtige Richtung gehst oder nicht. Stabilität und Umsetzung sind der Schlüssel zum Erfolg."

Die Website für die SAFe 5.0 Vorschau ist verfügbar unter v5preview.scaledagileframework.com und Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) zu SAFe 5.0 erhalten Sie unter support.scaledagile.com. Die wichtigsten Daten rund um die vollständige Veröffentlichung:

- SAFe 5.0 wird im Januar 2020 vollständig freigegeben. - Die SAFe 4.6-Website ist weiterhin (bis Januar 2020) verfügbar unter scaledagileframework.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o =2648064-1&h=2922913379&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft% 3D0%26l%3Den%26o%3D2648064-1%26h%3D3991180232%26u%3Dhttps%253A%252F %252Fscaledagileframework.com%252F%26a%3Dscaledagileframework.com&a =scaledagileframework.com). - Aktualisierte SAFe 5.0-Kurse mit umfassenden Schulungen und Zertifizierungen zu SAFe-Rollen und -Kompetenzen werden im Januar 2020 verfügbar sein.

