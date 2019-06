Scaled Agile, Inc.

Scaled Agile wählt CGI als Global Transformation Partner aus

Boulder, Colorado (ots/PRNewswire)

Die Global Transformation Partner von Scaled Agile haben bewiesen, dass sie in der Lage sind, die größten und komplexesten Unternehmen auf der ganzen Welt zu transformieren

Scaled Agile, Inc., der Anbieter des weltweit führenden Framework für Enterprise Agility SAFe®, begrüßte heute CGI als Global Transformation Partner.

Immer mehr Unternehmen entscheiden sich für SAFe, um digital auf der Höhe zu sein und einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Multinationale Unternehmen stehen vor einzigartigen Herausforderungen, die einen global integrierten Support, Schulungen und End-to-End-Services erfordern. Das Partnerprogramm von Scaled Agile wurde erweitert, um diesen Herausforderungen mit einem neuen Partnertyp gerecht zu werden - dem Global Transformation Partner, der Unternehmen repräsentiert, die nachweislich in der Lage sind, die komplexesten, vielfältigsten und facettenreichsten Transformationen auf globaler Ebene zu bewältigen.

"Im Zuge der sich kontinuierlich beschleunigenden Einführung von SAFe beobachten wir bei unseren größten Kunden in den Global 500 eine gesteigerte Nachfrage nach integriertem Support", sagte Dean Leffingwell, Gründer von SAFe und Mitbegründer von Scaled Agile, Inc. "Wir erfüllen diese Nachfrage, indem wir mit Unternehmen wie CGI zusammenarbeiten, die über das Wissen, die Erfahrung und die globale Reichweite verfügen, um große Unternehmen und Regierungsbehörden in jeder Phase einer Lean-Agile-Transformation erfolgreich zu unterstützen."

"Die Kunden von CGI liefern globale Lösungen, die sich über Regionen, Marken und Produktlinien erstrecken. Die schnelle, effektive und konsequente Umsetzung agiler Ansätze wie SAFe wird für Unternehmen zu einer Notwendigkeit, um Kunden den besten Service bieten zu können. Diese agilen Ansätze ermöglichen eine umfassende Beratung und die Ausrichtung der Geschäfts- und Technologieführungskräfte unserer Kunden auf leistungsfähigere Ergebnisse. Wir glauben, dass diese Ansätze ein wichtiger Weg für unsere Kunden sind, um den kulturellen Wandel, der mit einer digitalen Transformation einhergeht, zu bewältigen", sagte Dave Henderson, President of U.S. Commercial and State Government Operations bei CGI.

Das Scaled Agile Global Partner Network umfasst 250 Partner, die SAFe Transformations-, Plattform-, Service- und Tooling-Unterstützung für Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit anbieten.

Informationen zu Scaled Agile, Inc.:

Scaled Agile, Inc., ist das Unternehmen hinter dem weltweit führenden Framework für Enterprise Agility SAFe®. Scaled Agile hilft Unternehmen dabei, verbesserte Systeme zu entwickeln, das Engagement ihrer Mitarbeiter zu erhöhen und die Geschäftsergebnisse zu steigern. Dies geschieht durch Training und Zertifizierung, ein weltweites Partnernetzwerk und eine stetig wachsende Community bestehend aus über 450.000 geschulten Fachkräften. Weitere Informationen zu Scaled Agile und SAFe erhalten Sie unter scaledagile.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/902675/Scaled_Agile_Inc_with_CGI.jpg

Pressekontakt:

Regina Cleveland

303-817-6632

regina.cleveland@scaledagile.com

Original-Content von: Scaled Agile, Inc., übermittelt durch news aktuell