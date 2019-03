Scaled Agile, Inc.

Keynotes für European SAFe® Summit 2019 vom 7.-10. Mai in Den Haag (Niederlande) bekanntgegeben

Scaled Agile, Inc., das Unternehmen hinter dem weltweit führenden Framework für Enterprise Agility, hat heute vier Keynote-Redner für den European SAFe Summit 2019 bekanntgegeben, der vom 7.-10. Mai im World Forum in Den Haag (Niederlande) stattfindet. Dieses Jahr werden die Keynotes von Vordenkern auf den Gebieten Lean-Agile, kollaborative Ansätze, Geschäftsphilosophie und Lean-Produktentwicklung geliefert.

-SAFe-Gründer Dean Leffingwell, ein weltweit anerkannter Experte für Lean-Agile Best Practices, präsentiert zum Thema "Accelerate! The Road to True Business Agility". Leffingwell wird darlegen, wie ein Unternehmen seine geschäftliche Agilität analysieren und den Wandel von der Ist-Situation zu einer besseren - und wettbewerbsfähigeren - zukünftigen Situation erfolgreich gestalten kann.

-Luke Hohmann, Autor, Erfinder und Experte für Agile-Softwareentwicklung, hat das Thema "Tackling Awesome Super Problems" im Gepäck. Hohmann wird aufzeigen, wie mit Entscheidungsfindungsprozessen und kollaborativen Ansätzen, die von der Agile-Community erdacht wurden, die schwierigsten Herausforderungen bei der Softwareentwicklung bewältigt werden können.

-"Rock & Roll Plato" Anders Indset ist einer der weltweit angesehensten Geschäftsphilosophen und liefert eine neue Perspektive zur "Kunst des Denkens". Er schlägt die Brücke von der philosophischen Tradition zur Technologie und Wissenschaft der Zukunft, um Entscheidungsträgern Wege aufzuzeigen, wie sie die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts erfolgreich beherrschen können.

-Dantar Oosterwal, Autor des Bestsellers "The Lean Machine", präsentiert zum Thema "Accelerating Profitability with Revolutionary Lean Product Development at Harley-Davidson and Beyond". Das ehemalige Mitglied der Geschäftsleitung von Harley-Davidson liefert Einblicke darüber, wie es das Unternehmen geschafft hat, sich an die schnelllebige Welt anpassen und den Durchsatz bei der Produktentwicklung zu beschleunigen und zu erhöhen, um Umsatz und Gewinn zu steigern.

