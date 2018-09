Verimatrix modernisiert das Content Distribution-Modell mit der Vorstellung von Viewthority auf der IBC 2018

Amsterdam (ots/PRNewswire) - Die Connected Content Distribution-Plattform steigert den Umsatz durch Straffung der Arbeitsabläufe und Automatisierung der Videoanalyse

IBC 2018, (Stand-Nr. 5.A59) -- Verimatrix, ein Spezialist für die Sicherung und Steigerung der Einnahmen für netzverbundene Geräte und Dienste, stellte heute Viewthority(TM) vor, eine neue Content Distribution-Plattform für eine verbesserte Konnektivität zwischen Content-Anbietern und Videodienstleistern. Dieser innovative Ansatz, der als Platform-as-a-Service (PaaS) bereitgestellt wird, rationalisiert End-to-End-Workflows und automatisiert die Berichterstattung über Videoanalysen. Die auf Amazon Web Services (AWS) basierende Plattform soll die Kosten und die Komplexität bei den derzeitigen Content-Bereitstellungsprozessen reduzieren, um damit eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit zu erzielen und neue Geschäftsmodelle zu ermöglichen.

Für Content-Anbieter und Videodienstleister ist es gleichermaßen wichtig, die Verteilung ihrer Videoinhalte zu rationalisieren und zu sichern. Content-Anbieter wollen die Monetarisierung von Assets erweitern und beschleunigen und dazu benötigen sie neue Tools, um die Content-Sicherheit zu gewährleisten, Verteilungsfenster und nachgelagerte Wiedergaberichtlinien durchzusetzen sowie Nutzungsberichte für Analysezwecke zu erhalten. Videodienstleister hingegen wünschen sich einen einfacheren und schnelleren Zugang zu überzeugendem Content, verbunden mit einer Reduzierung der Kosten und der Verteilungskomplexität vom Zeitpunkt der Erstellung bis zum Zuschauer.

Viewthority zentralisiert die Content- und Sicherheits-Workflows über eine gemeinsame Cloud-Plattform mit einem einzigen Integrationspunkt, an dem beide Parteien erhebliche Effizienzsteigerungen bei der Verteilung erzielen. Dies führt zu reduzierten Workflow-Prozessen und einem beispiellosen Zugriff auf Videodaten und -Analysen in Echtzeit.

"Basierend auf unseren Erfahrungen und Gesprächen mit den führenden Unternehmen in ihrem Bereich wurde deutlich, dass eine effiziente Verbindung einer zentralisierten Content-Bibliothek mit einem Netzwerk von globalen Videodienstleistern viele der aktuellen Herausforderungen bei der Verteilung von Inhalten bewältigen kann. Wir haben uns wegen ihrer globalen Infrastruktur und den robusten AWS-Netzwerk- und Content-Delivery-Diensten, die ausschlaggebend waren, für AWS entschieden", so Tom Munro, CEO von Verimatrix. "Viewthority schafft mit AWS eine kollaborative und transparente Umgebung, die neue Märkte, neue Zuschauer und neue Umsatzquellen erschließt. Wir freuen uns, der Videoindustrie eine ganz neue Denkweise zur Verfügung stellen zu können."

Viewthority ist eine End-to-End-Plattform für die Distribution von vernetztem Content, die auf den bewährten Verimatrix-Technologien basiert. Sie bieten folgende Vorteile:

- Schnelle Einrichtung von Video-Workflows und Vermeiden doppelter Workflows durch die Verwendung einer gemeinsamen Cloud-Plattform auf Basis der AWS Secure Cloud Services-Plattform, einschließlich einer einfachen, zuverlässigen Möglichkeit, Live- und On-Demand-Videos zur Verarbeitung und Bereitstellung über AWS Elemental Media Services aufzunehmen. - Zentralisierung der Verwaltung und Kontrolle von Content-Lizenzbedingungen, Verteilungsfenstern, Wiedergaberichtlinien und Geschäftsregeln über eine definierte Rechteverwaltungsoberfläche, die in die Mediamorph Content Value Management Plattform integriert wurde. - Eine verbesserte Distributionseffizienz durch einmalige Verschlüsselung von Inhalten mit Entschlüsselungsschlüsseln und Wiedergaberichtlinien, die separat und sicher über Verimatrix RightsConnex(TM) (https://www.verimatrix.com/solutions/verimatrix-rightsconnex) (ehemals Federated Rights Management) für die endgültige Wiedergabe am Endgerät verteilt werden. - Einen besseren Einblick in den Prozess auf einem bisher nicht verfügbaren Niveau durch automatisiertes Viewership-Reporting und QoE-Analysen auf der Grundlage der unter Verspective(TM) Analytics (https://www.verimatrix.com/solutions/verspective-analytics) verfügbaren Funktionalität. - Beseitigung von Umsatzlücken bei Premium-Inhalten und Schutz vor Piraterie durch ein zuverlässiges Verimatrix-Sicherheitspaket auf der gesamten Plattform.

"Mediamorph trägt ein wesentliches Element zu der Plattform bei, um die Zusammenarbeit zwischen Content-Anbietern und Betreibern wirklich zu fördern. Unsere Integration schafft Mehrwert in der gesamten Medienlieferkette, um die Nutzung von Content zu optimieren, die Einnahmen zu maximieren und die Vertriebskosten zu kontrollieren", so Rob Gardos, CEO von Mediamorph.

Schließlich beseitigt Viewthority durch eine vernetzte und hocheffiziente Videoverteilungsplattform die Schranken zwischen großartigem Content und globalen Konsumenten. Viewthority wird auf der IBC 2018, Halle 5, Stand A59, vorgestellt. Zur Planung einer Demo besuchen Sie bitte www.verimatrix.com/ibc2018.

Informationen zu Verimatrix

Verimatrix ist auf die Ertragssicherung und -verbesserung für vernetzte Geräte und Dienste rund um den Globus spezialisiert und gilt als weltweiter Marktführer im Bereich Umsatzsicherheit für IP-basierte Videodienste. Die preisgekrönte und unabhängig geprüfte Lösungsfamilie Verimatrix Video Content Authority System (VCAS) ermöglicht Videoanbietern der nächsten Generation, ihre Netzwerke kosteneffektiv zu erweitern und neue Geschäftsmodelle umzusetzen. Das Unternehmen setzt seine technischen Innovationen ständig fort und stellt eine umfassende Datenerfassungsplattform zur Verfügung, das Verspective Analytics Center. Diese Plattform für automatisierte Systemoptimierung der Erfahrungsqualität (QoE, Quality of Experience) in Echtzeit dient der Förderung des Benutzer-Engagements und der Content-Monetarisierung. Außerdem bieten sie Datenerfassung/-analyse und Vtegrity, eine fortschrittliche Sicherheitslösung, die sich mit IoT-Bedrohungen und Service Lifecycle Management befasst.

Sein unübertroffenes Partnersystem ermöglicht es Verimatrix, einzigartigen Geschäftswert zu schaffen, der über Sicherheit hinausgeht, während Dienstanbieter neue Anwendungen einführen, um die zunehmende Verbreitung von vernetzten Geräten zu nutzen. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen www.verimatrix.com, unseren Pay TV Views-Blog und folgen Sie uns unter @verimatrixinc, auf Facebook und LinkedIn, um sich am Gespräch zu beteiligen.

