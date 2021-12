TIMEX

UFC® UND TIMEX® VERKÜNDEN WICHTIGE GLOBALE SPONSORING- UND LIZENZPARTNERSCHAFT

Middlebury, Connecticut & Las Vegas (ots/PRNewswire)

Timex wird „Offizieller Zeitnehmer-Partner der UFC" und „Offizieller Uhren-Partner der UFC"

Die Vereinbarung umfasst ein mehrjähriges Lizenzabkommen für das UFC-Markenportfolio von Zeitmessgeräten

Die UFC®, die weltweit führende Organisation für gemischte Kampfsportarten, und Timex®, ein seit mehr als 165 Jahren weltweit führender Hersteller von Uhren, gaben heute eine bedeutende globale Sponsoring- und Lizenzpartnerschaft bekannt, die für beide Marken eine ideale Marketingmöglichkeit bietet, um mehr Fans und Verbraucher zu erreichen.

LIZENZPARTNERSCHAFT MIT UFC-PRODUKTEN Timex wird „Offizieller Lizenzpartner der UFC" und bietet eine Vielzahl von UFC-Produkten an, darunter Armbanduhren, Uhren mit Gesundheits- und Fitness-Tracking-Funktion, Armbänder, Uhren und mehr. Jedes Stück wird mit der gleichen Handwerkskunst, Qualität und innovativem Design hergestellt, die Timex zur berühmtesten Uhrenmarke der Welt gemacht haben.

Die Timex-Produkte mit dem UFC-Logo werden den Verbrauchern weltweit in Einzelhandelsgeschäften und online zur Verfügung gestellt, darunter Timex.com, der offizielle UFC-Shop, großen Kaufhäusern, Sportgeschäften und anderen Orten. Sie werden ab Frühjahr/Sommer 2022 erhältlich sein.

„Jeder Kampffan weiß, wie wichtig das Zeitmanagement in diesem Sport ist", sagte UFC-Präsident Dana White. „Jede Sekunde zählt, und die tickende Uhr trägt zur Dramatik und zum Spaß an einem großen UFC-Kampf bei. Jetzt wird Timex mit den größten Momenten der UFC in Verbindung gebracht, wenn sie in der ganzen Welt übertragen werden. Timex ist eine ikonische Marke, und wir freuen uns darauf, sie als offiziellen Partner der UFC zu haben."

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit der UFC, um eine Kollektion von Timex UFC-Zeitmessern zu entwickeln, die die Härte und Zähigkeit beider Marken verkörpern", sagt Tobias Reiss-Schmidt, Präsident & CEO der Timex Group. „Als unangefochtener Marktführer im Kampfsport hat die UFC ein dauerhaftes, anerkanntes Erbe aufgebaut. Als offizieller Zeitnehmer und Uhrenpartner der UFC können wir es kaum erwarten, kultige Produkte zu liefern, die die einzigartige und vielfältige globale UFC-Fangemeinde ansprechen und die größten Momente der UFC feiern."

SPONSORING ALLIANZ & MARKENINTEGRATIONEN Timex wird außerdem der erste „Offizielle Zeitnehmer-Partner der UFC" und „Offizieller Uhrenpartner der UFC" und bietet der Marke Timex eine breite Palette von Integrationen in UFC-Assets bei Live-Übertragungen und auf UFC-eigenen sozialen Kanälen. Vor allem aber wird Timex ab UFC 269 der Presenting Partner der UFC-Kampfuhr bei allen UFC-Pay-Per-View-Veranstaltungen sein: OLIVEIRA gegen POIRIER am Samstag, den 11. Dezember, und die primäre Präsenz der Marke Timex bei allen großen UFC-Veranstaltungen im Laufe des Jahres, die mehr als 900 Millionen TV-Haushalte in 175 Ländern auf der ganzen Welt erreichen.

UFC ATHLETE PROGRAM Die Vereinbarung sieht auch einen jährlichen Fonds vor, der den teilnehmenden UFC-Athleten durch Marketing und lizenzierte Produkte bezahlte Möglichkeiten bietet.

Informationen zur UFC® Die UFC® ist die weltweit führende Mixed Martial Arts-Organisation (MMA) mit mehr als 625 Millionen Fans und 178 Millionen Followern in den sozialen Medien. Die Organisation produziert jährlich mehr als 40 Live-Events in einigen der prestigeträchtigsten Arenen der Welt und sendet an fast 900 Millionen TV-Haushalte in mehr als 170 Ländern. Auf der Liste der UFC-Athleten stehen die besten MMA-Athleten der Welt aus mehr als 75 Ländern. Zu den digitalen Angeboten der Organisation gehört UFC FIGHT PASS®, einer der weltweit führenden Streaming-Dienste für Kampfsportarten. Die UFC ist im Besitz des globalen Sport- und Unterhaltungsunternehmens Endeavor und hat ihren Hauptsitz in Las Vegas, Nevada. Für weitere Informationen besuchen Sie UFC.com und folgen Sie der UFC auf Facebook.com/UFC, Twitter, Snapchat, Instagram und TikTok: @UFC.

