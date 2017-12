-------------------------------------------------------------------------------- Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich. -------------------------------------------------------------------------------- kein Stichwort 11.12.2017 Wien - Am 10. November 2017 hat die Kreco Realitäten Aktiengesellschaft ("Kreco") das freiwillige öffentliche Erwerbsangebot an die Inhaber der als "Kreco Realitäten Aktiengesellschaft GS" bezeichneten, verbrieften Genussrechte, ISIN AT0000715073 ("Kreco Genussscheine"), zum Erwerb der Kreco Genussscheine durch Zahlung eines Barkaufpreises von EUR 1.398,90 je Kreco Genussschein bekannt gegeben. Die Annahmefrist endete am 7. Dezember 2017 (17 Uhr Ortszeit Wien). Kreco gibt bekannt, dass das Erwerbsangebot in der Annahmefrist für 1.089 Stück Kreco Genussscheine angenommen wurde. Das sind 14,14% der gesamten Kreco Genussscheine. Nach Abwicklung des Erwerbsangebots (voraussichtlich am 18. Dezember 2017) wird Kreco die erworbenen Kreco Genussscheine einziehen, wodurch die Zahl der ausständigen Kreco Genussscheine auf 6.615 Stück sinken wird. Die am 10. November 2017 beschlossene Zurückziehung der verbleibenden Kreco Genussscheine vom Dritten Markt der Wiener Börse mit Wirksamkeit zum 19. Dezember 2017 wurde der Wiener Börse zeitgerecht angezeigt. Entsprechend ist der letzte Handelstag der Kreco Genussscheine an der Wiener Börse der 18. Dezember 2017. Rechtlicher Hinweis: Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Erwerb von Wertpapieren der Kreco Realitäten Aktiengesellschaft und begründet keine Verpflichtung der Kreco Realitäten Aktiengesellschaft, Angebote zum Rückkauf von Wertpapieren der Kreco Realitäten Aktiengesellschaft anzunehmen. Das Erwerbsangebot für die Kreco Genussscheine ist bereits abgeschlossen. Rückfragehinweis: Dr. Hans Jozefowski, Vorstand Kreco Realitäten Aktiengesellschaft Lemböckgasse 47 b 1230 Wien Tel: +43 1 81359000 Ende der Mitteilung euro adhoc -------------------------------------------------------------------------------- Emittent: Kreco Realitäten Aktiengesellschaft Lemböckgasse 47b A-1230 Wien Telefon: 01/8135900 FAX: 01/813590085 Email: jozefowski@buerocenter.co.at WWW: ISIN: AT0000715073 Indizes: ATX Börsen: Wien, Wien Sprache: Deutsch

Original-Content von: Kreco Realitäten Aktiengesellschaft, übermittelt durch news aktuell