Braskem startet auf dem Weltwasserforum die Plattform "Bluevision"

São Paulo (ots/PRNewswire) - Die Plattform "Bluevision" liefert multimediale Inhalte zu den Themen Nachhaltigkeit und Innovation. Ziel ist es, Menschen zu ermuntern, über neue Formen positiver Interaktion mit der Umwelt nachzudenken.

Braskem (BM&FBOVESPA: BRKM3, BRKM5 und BRKM6; NYSE: BAK; LATIBEX: XBRK) - Als Beitrag zur Debatte über nachhaltige Lösungen und zu deren Entwicklung startet Braskem - der weltweit führende Produzent erneuerbarer und auf nachhaltigen Quellen basierender Biopolymere - die globale Inhalte bereitstellende Plattform "Bluevision" (www.bluevisionbraskem.com). Ziel von Bluevision ist es, relevante Inhalte zu produzieren, die Menschen reflektieren lassen und zu neuen Formen positiver Interaktion mit ihrer Umwelt inspirieren. Die Start-Präsentation zur Bluevision-Plattform für die Öffentlichkeit erfolgt auf dem 8. Weltwasserforum, das vom 18. bis 23. März in Brasilia stattfindet.

Die Inhalte der Bluevision-Plattform werden in den "Innovation"-Redaktionen präsentiert ("Innovation" editorial offices). Hier werden Ideen für eine bessere Zukunft besprochen (Lösungen für die Bereiche Nahrungsmittel, Gesundheit, Wohlergehen, Städte, Technologie und erneuerbare Ressourcen); intelligente Lösungen (fokussiert auf die intelligente Nutzung weltweiter Ressourcen unter Berücksichtigung von Wasser, Energie, Klimawandel und guten Praktiken in Wiederverwertung/Entsorgung); und das Thema Sozialentwicklung (mit einem Blick auf positive gesellschaftliche Effekte auf Feldern wie Diversität, Sicherheit und Unternehmertum).

Auf dem Weltwasserforum wird es für Bluevision einen gesonderten Stand geben. Besucher können sich an berührungssensiblen Tischen mit den Inhalten des Kanals vertraut machen und je nach Interesse bestimmte Themen ansteuern. Auch können sie hier ein Quiz bearbeiten, um zu sehen, ob ihr Verhalten schon nachhaltig ist oder noch verbessert werden kann. Bluevision wird zudem auf der offiziellen App der Veranstaltung verfügbar sein.

"Wir erkennen unsere Verantwortung an, zu einer nachhaltigeren, innovativeren und intelligenteren Zukunft beizutragen. Bluevision ist das Ergebnis unseres Strebens, das Leben der Menschen zu verbessern. Innovationen, gegenwärtige Herausforderungen und Lösungen werden aus dem Blickwinkel des Menschen betrachtet und den Rahmen des Kanals definieren helfen", so Jorge Soto, Direktor für nachhaltige Entwicklung bei Braskem.

Der Kanal ist sowohl auf Desktops als auch Mobilgeräten leicht zugänglich und navigierbar. Er wird Informationen in verschiedenen Sprachen anbieten, darunter audiovisuelle Inhalte, Infografiken und Texte. "Die Agenda lässt sich in verschiedenen Formaten angehen - die sich jedoch gegenseitig ergänzen. Ein Artikel im Textformat, eine Infografik oder ein Video können dasselbe Thema behandeln, haben aber jeweils ihren eigenen Fokus. Wir sollten so in der Lage sein, auf die unterschiedlichen Vorlieben und Bedürfnisse des Publikums einzugehen", unterstrich Soto. Die Plattform hat auch ihre eigenen Profile in sozialen Medien, was eine größere Verbreitung der Inhalte und mehr Interaktion mit der Öffentlichkeit möglich macht.

INFORMATIONEN ZU BLUEVISION

Bluevision wurde geschaffen, um die Handlungen und Initiativen Braskems abzubilden, die sich auf Nachhaltigkeit konzentrieren und sich sowohl auf die Umwelt als auch das Leben der Menschen positiv auswirken. Es ist eine Plattform, die unser Potenzial zeigt, die Entwicklung der Welt durch unsere Handlungen und täglichen Abläufe aktiv zu beeinflussen. Über präsentierte Fakten, Geschichten und kuriose Begebenheiten schlägt Bluevision eine Brücke zwischen Menschen, die nach innovativen und auf die Gesellschaft fokussierten Lösungen dafür suchen, Ressourcen intelligent einzusetzen.

INFORMATIONEN ZU BRASKEM

Braskems weltweite Vision rückt den Menschen in den Mittelpunkt. Das Unternehmen setzt sich täglich dafür ein, über die Entwicklung nachhaltiger Lösungen durch Chemikalien und Kunststoffe das Leben der Menschen zu verbessern. Braskem ist der größte Produzent thermoplastischer Harze in Nord-, Mittel und Südamerika und der weltweit führende Produzent von Biopolymeren - das Unternehmen entwickelt durch Chemikalien und Kunststoffe umweltfreundlichere, intelligentere und nachhaltigere Lösungen. Braskem exportiert seine Erzeugnisse an Kunden in zirka 100 Ländern und unterhält 41 Industriestandorte in Brasilien, den USA, Deutschland und Mexiko. Der Standort in Mexiko wird in Kooperation mit dem mexikanischen Unternehmen Idesa betrieben. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.braskem.com.

