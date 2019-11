Purolite Ltd

Praesto® Chromatographieharze auf Agarosebasis von Purolite steigen in die kommerzielle Herstellung von FDA-zugelassenen Biotherapeutika ein

Llantrisant, Wales (ots/PRNewswire)

Purolite Ltd., ein führender Hersteller von harzbasierten Trenn-, Reinigungs- und Extraktionstechnologien, gibt heute bekannt, dass seine Reihe von Chromatographieharzen auf Agarosebasis von Praesto® für die kommerzielle Herstellung von FDA-zugelassenen Biotherapeutika eingesetzt wird. Praesto-Harze sind eine integrale Technologie, die von biopharmazeutischen Entwicklern zur Reinigung moderner Medikamente zur Behandlung von Krebs, rheumatoider Arthritis, Demenz und Diabetes eingesetzt wird.

Chris Major, Global Sales and Marketing Director für die Agarose-Abteilung von Purolite Life Sciences, kommentiert: "Dies ist ein wichtiger Meilenstein für Purolite Life Sciences, und wir sind wirklich stolz darauf, dass unsere Harztechnologie von Kunden in FDA-zugelassenen kommerziellen Herstellungsverfahren eingesetzt wird. Die Übernahme unserer Praesto-Produktreihe ist ein Beweis für unsere technologische Führungsposition und hebt uns von Mitbewerbern durch erstklassige Leistung, kürzere Lieferzeiten und ein starkes Engagement für die Versorgungssicherheit ab. Purolite hat in den letzten Jahren über 150 Millionen US-Dollar in ein globales Expansionsprogramm investiert, um sich weiterhin für Harzinnovationen einzusetzen, einschließlich der Verdoppelung der Produktionskapazität unserer einzigartigen, einheitlichen Perlenstrahltechnologie. Wir freuen uns darauf, die wachsende Nachfrage unserer Kunden nach diesem Hochleistungsharz weiterhin zu befriedigen."

Die jüngste Investition von Purolite zur Erhöhung der Produktionskapazität seines firmeneigenen Herstellungsprozesses zur Erreichung einheitlicher Partikelgrößen erfolgt nur ein Jahr nach der Eröffnung einer der größten Produktionsanlagen für Harze auf Agarosebasis weltweit. Die Anlage mit Sitz in Großbritannien verfügt über eine Kapazität von 100.000 Litern, was 30 % des weltweiten Jahresbedarfs entspricht.

