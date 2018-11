Uniview eröffnet Produktionsstätte in China und eine Zweigstelle in Südkorea

Hangzhou, China (ots/PRNewswire) - Am 9. November wurde offiziell Univiews Produktionsstätte in der Wirtschaftserschließungszone Tongxiang, Zhejiang, eröffnet. In nur fünf Monaten verlagerte Uniview sein Fertigungs-, Logistik- sowie Lieferkettengeschäft an den neuen Standort und führte entsprechende Umstrukturierungen durch. Auf insgesamt 100.000 m² Fabrikfläche und 70.000 m² Konstruktionsfläche ist der Standort nun für den Start der Massenproduktion bereit. Der Ausgangswert belief sich während der Testproduktion im September auf 14,5 Millionen USD und wird in Kürze die geschätzte Produktionskapazität erreichen.

Darüber hinaus plant Uniview gemeinsam mit China Transinfo Company 156 Millionen USD in die neue Produktionsstätte zu investieren. Zukünftig können in der Produktionsstätte pro Jahr über zehn Millionen Stück hochwertiger Videoüberwachungsprodukte mit einem Gesamtwert von über 1 Milliarde USD hergestellt werden.

Am 16. November eröffnete Uniview eine neue Zweigstelle in Südkorea. Die Niederlassung (1203, Kolon Digital Tower Millart II, 31 Digital-ro 30-gil, Guro-gu, Seoul) repräsentiert das starke Engagement des Unternehmens auf dem koreanischen Markt sowie sein rasantes Wachstum in Südkorea.

Die Eröffnung der koreanischen Niederlassung von Uniview ist das Endresultat mehrerer Jahre des überwältigenden Erfolgs. Durch diese Niederlassung ist es Uniview möglich, effizientere und lokaler ausgerichtete Dienstleistungen sowie zugehörigen Support zu erbringen und seine Beziehungen zu Kunden zu vertiefen. Geplant sind außerdem verstärkte Investitionen in den koreanischen Markt sowie Personalerweiterungen, einschließlich Sales-, Pre-Sales- und After-Sales-Teams, um den Anforderungen des Marktes sowie der Kunden gerecht zu werden.

"Die Produktionsstätte ist der erste Schritt zur Realisierung eines übergeordneten Ziels, während die koreanische Zweigstelle einen bedeutenden Meilenstein für Univiews Auslandsmärkte markiert", so Hermit Zhang, CEO von Uniview. "Durch ein stärkeres Produktionsstandbein in Tongxiang wird Uniview neue Logistikmodelle für den internationalen Markt untersuchen, Handelshindernisse aus dem Weg räumen und die internationale Marktentwicklung vollständig beschleunigen."

Uniview, der globale Pionier und Marktführer für IP-Videoüberwachung, ist bestrebt, internationalen Kunden hochwertige und professionelle Dienstleistungen bereitzustellen. Uniview verzeichnet in seinen Auslandsmärkten eine Wachstumsrate von beinahe 100 %, betreut über 145 Regionen und Länder und möchte Kunden zukünftig noch bessere Dienste und Support bieten.

Bitte besuchen Sie für weitere Informationen die Webseite von Uniview auf www.uniview.com.

Facebook: @UniviewHQ Twitter: @UniviewTech YouTube: Uniview

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/785959/Uniview_manufacturing_base_office.jpg

Pressekontakt:

Stephanie Guo

+86-18069788428

guoyuting@uniview.com

Original-Content von: Uniview, übermittelt durch news aktuell