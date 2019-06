Eviation Aircraft Ltd.

Eviation gibt mit Cape Air den ersten kommerziellen Kunden für sein komplett elektrisches Passagierflugzeug Alice bekannt

Führende US-Regionalfluggesellschaft betrachtet die komplett elektrischen Passagierflugzeuge von Eviation als die Zukunft des Reisens

53. Paris Air Show --Heute hat Eviation Aircraft, ein internationaler Hersteller elektrischer Flugzeuge, an einer Pressekonferenz, die live von der Paris Air Show gestreamt wurde, mit Cape Air den ersten kommerziellen Kunden für sein komplett elektrisches Passagierflugzeug Alice bekanntgegeben. Mit einer Flotte von 92 Flugzeugen mit neuen Sitzen ist Cape Air eine der größten regionalen Fluggesellschaften in den USA und verfügt über eine zweistellige Kaufoption für Alice. Sie wird die Alice-Neunplätzer von Eviation in die bestehende Flotte integrieren, wodurch die Flugpassagiere in den USA von einem beispiellosen Flugerlebnis profitieren können. Erleben Sie das neue Symbol der Luftfahrt - das erste vollständig betriebsbereite Alice-Modell - an der Paris Air Show im Chalet Nr. 282 von Eviation oder via Livestream hier.

Heute sind regionale Reisen in den USA im Kommen. Die Passagiere fliegen immer mehr Kurzdistanzen zwischen 80 und 1.050 Kilometer. Dieses wachsende Segment bietet das ideale Szenario für das komplett elektrische Passagierflugzeug Alice von Eviation, bei dem die Reisekosten unterboten werden, indem Reisen mittlerer Kilometerdistanzen billiger, schneller und umweltfreundlicher angeboten werden. Der Wechsel auf elektrische Motoren reduziert die Betriebskosten, beseitigt Treibhausgasemissionen, macht Flugreisen erschwinglicher und verbindet die Gesellschaft wie nie zuvor.

"Cape Air war noch nie einfach eine weitere Fluggesellschaft. Wir sind ein innovatives Unternehmen mit einem tiefen Sinn für soziale Verantwortung.Vor sieben Jahren wurden wir von der EPA für unsere Bemühungen im Bereich Nachhaltigkeit gewürdigt. Heute sind wir Flugbegleiter in der weltweit am emissionsbelasteten Industrie", sagt Dan Wolf, Gründer und CEO von Cape Air."Wir können ein erhebliches Potenzial erkennen, um die Umweltauswirkungen unserer Abläufe zu reduzieren und unseren Mitarbeitenden und Gemeinschaften dabei helfen, dies ebenso zu tun. Die Erweiterung unserer Flotte durch die komplett elektrischen Alice-Flugzeuge ist das nächste Kapitel in unserer Zukunft."

Mit dem Ziel, regionale Flugreisen für alle zugänglich zu machen, hat Eviation Alice entsprechend konzipiert, um den Passagieren ein neues Flugerlebnis zu bieten, das umweltfreundlicher, leiser und kosteneffizienter ist. Inspiriert durch neue Gestaltungsmöglichkeiten, die durch den Ersatz der Turbinenmotoren durch komplett elektrische Motoren entstanden, haben Eviation und sein Team die Luftfahrt mit der Einführung des ersten emissionsfreien Flugzeugs eleganter, stilvoller und kosteneffizienter gemacht. Alice von Eviation nutzt ein IP-Portfolio, das Innovationen in den Bereichen Thermomanagement und autonomes Landen sowie einen entsprechenden Elektroantrieb, eine branchenführende Batterietechnologie und moderne Kompositgehäuse umfasst. Das Flugzeug ist in der Lage, mit neuen Passagieren mit einer Ladung mit einer Geschwindigkeit von 240 Knoten bis zu 1.050 Kilometer weit zu fliegen.

"Zum ersten Mal in über 50 Jahren hat Eviation mit den komplett elektrischen Alice-Flugzeugen eine neue Art Flugzeugflotte geschaffen und in der Luftfahrt eine neue Ära eingeläutet. Indem wir mit einer großen und angesehenen regionalen Fluggesellschaft wie Cape Air unseren ersten kommerziellen Kunden akquiriert haben, zeigen wir, dass Alice eine echte Marktneuheit darstellt und führend im emissionsfreien Flugverkehr ist", sagte Omer Bar-Yohay, Eviation CEO. "Wir sind stolz darauf, mit Cape Air eine Partnerschaft einzugehen, um das erste komplett elektrische regionale Flugzeug zu den Flughäfen zu bringen und die Flugpassagiere in ganz Nordamerika zu transportieren, indem wir Flugreisen leiser, umweltfreundlicher und erschwinglicher machen."

Nach Testflügen und einer Zertifizierung im Jahr 2021 wird Eviation das Flugzeug im Jahr 2022 für die kommerzielle Nutzung ausliefern.

Informationen zu Cape Air

Cape Air wurde vor 30 Jahren gegründet und ist eine der größten unabhängigen regionalen Fluggesellschaften in den USA. Sie bedient 35 Städte in den USA und der Karibik. Das im Besitz der Arbeitnehmer befindliche Unternehmen mit Sitz in Hyannis, Massachusetts, ist von drei Flügen pro Tag zwischen Provincetown und Boston im Jahr 1989 auf eine Flotte von 92 Flugzeugen, 400 Flügen pro Tag und Dienstleistungen für 500.000 Passagiere pro Jahr angewachsen. Cape Air wurde von Condé Nast Traveler zu "One of the Top Ten Small Airlines in the World" gewählt.

Informationen zu Eviation Aircraft

Eviation Aircraft Ltd. entwickelt und fertigt effiziente elektrische Flugzeuge, damit E-Flugverkehr die schnelle, wettbewerbsfähige, nachhaltige Antwort auf die Nachfrage nach Mobilität - auf Abruf - von Menschen und Gütern wird. Alices verteiltes Triebwerk, die Batterien von hoher Energiedichte, die missionsorientierte Energieverwaltung und der neue Flugzeugrahmen wurden von Grund auf neu konzipiert, um die technologischen Fortschritte des Elektroantriebs für regionale Fluganbieter zu maximieren. Eviation ist Mitglied des On-Demand-Mobilitätsprogramms von NASA und sitzt in den Komitees des E-Flugverkehrs bei der General Aviation Manufacturers' Association (GAMA) und der U.S. Federal Aviation Administration (FAA). Mehr Informationen über uns finden Sie unter www.eviation.co.

