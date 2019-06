Eviation Aircraft Ltd.

Eviation läutet mit ihrem ersten kommerziellen Flugzeug 'Alice' in Paris das neue Zeitalter der vollelektrischen Luftfahrt ein

Eviation startet den Vorverkauf seiner Flotte des 9-Passagier-Flugzeugs Alice für Kurzstreckenflüge

53. PARIS AIR SHOW - Heute stellte Eviation Aircraft, ein internationaler Hersteller elektrischer Flugzeuge, bei der 53. Paris Air Show sein erstes, komplett elektrisches Passagierflugzeug Alice vor. Um bereits vorliegende und weitere Vorbestellungen von Alice zu erfüllen, vollendet Eviation den ersten Flugeinsatz und beginnt noch dieses Jahr mit der Fertigung in den USA. In Zusammenarbeit mit anderen kommerziellen Fluggesellschaften und der FAA (Federal Aviation Administration, USA) werden die ersten zugelassenen Flotten 2022 auf dem Markt kommen. Erleben Sie das neue Symbol der Luftfahrt in Le Bourgèt an Stand Nr. 282 oder streamen Sie uns live unter #AliceinParis.

Durch den weltweiten Einsatz auf sogenannten "middle mile" Pendlerflugstrecken, vergleichbar mit Inlandsflügen, wie von Paris nach Toulouse, Oslo nach Trondheim oder dem kalifornischen San Jose nach San Diego, stellt Alice ein radikales Umdenken in Bezug auf Kosten, Erlebnis und Umweltbelastung im Regionalverkehr dar. Fluggesellschaften, genau wie Bodentransportunternehmen, sind bemüht, ihre teuren, alternden Flotten durch E-Optionen zu ersetzen, mit denen Wartungs- und Betriebskosten drastisch gesenkt werden können. Alice reduziert diese Kosten für die Fluglinie um bis zu 70 Prozent und gibt Reisenden die Möglichkeit, zu attraktiven Preisen emissionsfrei zu reisen.

Alice ist ein Durchbruch auf verschiedenen Ebenen und vor allem das Resultat einer vierjährigen Design- und Kooperationsphase unterschiedlichster internationaler Partner aus Frankreich, Italien, Singapur, Deutschland, Südkorea, Australien, den USA und Israel. Durch eine enge Zusammenarbeit mit solch weltbekannten Partnern wie Honeywell (computerunterstützte Flugsysteme), Siemens (EPUs), Hartzell (Propeller), magniX (EPUs) und Magnaghi Aeronautica (LG) wird Alice zum Vorläufer eines neuen, nachhaltigeren Zeitalters in der Luftfahrt. Eviation hat sein Netz auf die Zusammenarbeit mit AeroTEC erweitert, die die Flugtests von Alice sowie den Jungfernflug in Moses Lake, Washington (USA) durchführen und als Zertifizierungspartner dienen werden.

"Wir sind überglücklich, der Luftfahrt bei der größten Versammlung der Branche Alice vorstellen zu können, die mit 9 Passagieren und 240 Knoten auf Entfernungen von bis zu 650 Meilen (ca. 1000 km) flugfähig ist. Mit Betriebskosten, die nur einen Bruchteil der konventionellen Jets ausmachen, wird unsere Alice den regionalen Flugverkehr komplett neu definieren und ein neues Zeitalter von Flugreisen einläuten, das leiser, sauberer und kosteneffektiver ist", sagt Omer Bar-Yohay, CEO von Eviation. "Im Namen der erstklassigen Zulieferer, deren Produkte in Alice stecken, erfüllt uns dieses Debüt mit Demut, denn es ist mehr als eine Neuvorstellung - es ist ein historischer Moment in der Flugverkehrsbranche. Mit Alice stehen wir zum ersten Mal in 50 Jahren vor einem komplett neuen Flugzeugtypen. Es ist also nur der Anfang einer vielversprechenden Zukunft für den elektrischen Flugverkehr und ein nachhaltiges Transportwesen."

Informationen zu Eviation Aircraft

Eviation Aircraft Ltd. entwickelt und fertigt effiziente elektrische Flugzeuge, damit E-Flugverkehr die schnelle, wettbewerbsfähige, nachhaltige Antwort auf die Nachfrage nach Mobilität - auf Abruf - von Menschen und Gütern wird. Alices verteiltes Triebwerk, die Batterien von hoher Energiedichte, die missionsorientierte Energieverwaltung und der neue Flugzeugrahmen wurden von Grund auf neu konzipiert, um die technologischen Fortschritte des Elektroantriebs für regionale Fluganbieter zu maximieren. Eviation ist Mitglied des On-Demand-Mobilitätsprogramms von NASA und sitzt in den Komiteen des E-Flugverkehrs bei der General Aviation Manufacturers' Association (GAMA). Mehr Informationen über uns finden Sie auf www.eviation.co.

