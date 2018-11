TYAN stellt auf der SC18 HPC-, Speicher- und Cloud-Serverplattformen mit skalierbaren Intel Xeon-Prozessoren vor

Dallas (ots/PRNewswire) - TYAN®, ein branchenführender Hersteller von Serverplattformen und eine Tochtergesellschaft der MiTAC Computing Technology Corporation, zeigt auf der SC18 am Stand Nr. 3020 vom 12. bis 15. November im Kay Bailey Hutchison Convention Center in Dallas eine vollständige Palette von HPC-, Speicher- und Cloud-Computing-Serverplattformen, die für die Märkte in den Bereichen HPC, Künstliche Intelligenz und Rechenzentrum optimiert sind.

"Kunden in Rechenzentren von Unternehmen stehen vor der Herausforderung, aus enormen Datenmengen mehr Wert zu schöpfen. Die Nachfrage drängt sie dazu, Daten schneller zu verlagern, mehr Daten zu speichern und Daten genau zu analysieren", so Danny Hsu, Vice President der TYAN Business Unit der MiTAC Computing Technology Corporation. "Das führende Portfolio von TYAN für HPC-, Speicher- und Cloud-Serverplattformen basiert auf den skalierbaren Prozessoren von Intel® Xeon® und wurde entwickelt, um unseren Kunden zu helfen, riesige Datenmengen effizient zu verlagern, zu speichern und zu verarbeiten."

Skalierbare Intel Xeon-Prozessoren versorgen die HPC- und KI-Plattformen von TYAN

Für Hochleistungs-Computeranwendungen sind Thunder HX TA88-B7107, Thunder HX FA77-B7119 und Thunder HX GA88-B5631 von TYAN für Anwendungen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz optimiert. Der 2HE TA88-B7107 verfügt über zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren und kann bis zu acht leistungsstarke GPU-Beschleunigerkarten mit NVLink-Technologie aufnehmen. Mit vier PCIe x16-Steckplätzen für Hochgeschwindigkeits-Netzwerke und 24 DIMM-Steckplätzen, die bis zu 3 TB System-RAM unterstützen, ist der TA88-B7107 die leistungsstärkste HPC-Serveroption auf dem Markt. Der 4HE FA77-B7119 unterstützt zwei skalierbare Intel Xeon-Prozessoren, 24 DIMM-Steckplätze und 11 PCIe x16 (oder 21 PCIe x8) Steckplätze. Der GA88-B5631 ist ein 1HE-Server mit 12 DIMM-Steckplätzen, 5 PCIe x16-Steckplätzen und einem einzelnen skalierbaren Intel Xeon-Prozessor, und gehört damit zu den HPC-Servern mit der höchsten Dichte der Branche auf dem Markt.

Der Thunder HX FT77D-B7109 bietet Unterstützung für skalierbare Intel Xeon-Prozessoren mit einer integrierten Intel Omni-Path 100 Gigabit Netzwerkstruktur, die insgesamt 200Gb/s Fabric-Konnektivität erreichen kann. Die Plattform ist mit einem 9. PCIe x16-Steckplatz für den Hochgeschwindigkeitsbetrieb von 100 Gigabit EDR Infiniband oder NVME und einem internen PCIe x8 Speicher-Mezzanine-Steckplatz für SAS IOC oder SAS RAID ausgestattet, der auf massiv parallele Workloads wie wissenschaftliche Datenverarbeitung, genetische Sequenzierung, Öl- und Gasfindung, großflächige Gesichtserkennung und Kryptografie spezialisiert ist.

Leistungsstarke und energieeffiziente Infrastruktur für Rechenzentren und Unternehmen

Die Rechen- und Speicherplattformen von TYAN decken eine Vielzahl von Hardware-Spezifikationen ab, die von riesigen Datenmengen bis hin zu High-Performance-Computing reichen. Der Thunder HX FA100-B7118 ist TYANs Flaggschiff unter den Speicherservern, der duale, skalierbare Intel Xeon-Prozessoren und 100 3,5" Laufwerke in einem 4HE Rackmount-Formfaktor unterstützt. Die Plattform ist sowohl für Kühlhaus- als auch für großflächige Objektlageranwendungen wie Lustre konzipiert.

TYAN's Thunder HX TN76-B7102 ist eine 2HE Dual-Sockel skalierbare, auf Intel Xeon-Prozessoren basierte Speicherplattform. Mit der Unterstützung von bis zu 24 DDR4 DIMM-Steckplätzen und der maximalen Erweiterung auf bis zu 8 Standard-PCIe-Steckplätze kann der TN76-B7102 die hohe Speicherkapazität, die durch Datenvirtualisierung und In-Memory-Datenbanken erforderlich ist, vollständig abdecken.

Für das Hochleistungsspeichersegment verfügt der 1HE Thunder HX GT62H-B7106 über skalierbare Intel Xeon-Prozessoren mit zwei Sockeln, 16 DIMM-Steckplätze, zwei flache PCIe x16-Steckplätze und 10 HE.2 NVMe-Laufwerksschächte. Diese Plattform bietet maximale Speicherleistung und große Speicherkapazität und ist ideal für Edge-Server-Anwendungen.

Neue, auf Intel® Xeon® E-2100-Prozessoren basierte Serverplattformen sind für Einstiegsserveranwendungen konzipiert

TYANs neue, auf Intel Xeon E-2100 Prozessoren basierte Serverkarten beinhalten den Tempest CX S555050 mit Unterstützung für bis zu 4x GbE LOM in einem Micro-ATX-Formfaktor und den Tempest CX S5552 mit Unterstützung von bis zu 4x GbE LOM und optionalem SAS 12G Controller im ATX-Format und sind für Einstiegsserver/Speicheranwendungen konzipiert. Darüber hinaus ist der Tempest EX S555555-HE mit Display-Port, DVI-D und 7.1-Kanal High-Definition-Audio in Micro-ATX-Formfaktor ideal für Embedded-Workstation-Anwendungen.

TYAN's Thunder HX GT24E-B5556 ist ein 1HE Single-Socket, auf Intel Xeon E-2100-Prozessoren basierter Edge Cloud Server. Mit der Unterstützung von bis zu 4 DDR4 DIMM-Steckplätzen, 3 PCIe-Steckplätzen und zwei 10GBase-T-Ethernet-Ports ist die Plattform für kostengünstige Gaming-Anwendungen in der Cloud optimiert.

