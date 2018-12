FreeMove launcht Flex Profiles, einen neuen Mobilfunktarif mit mehr Flexibilität und Kostenkontrolle für multinationale Unternehmen

Paris, Stockholm, Rom und Bonn, Deutschland (ots/PRNewswire) - FreeMove, weltweit führender Mobilfunker für multinationale Unternehmen startet Flex Profiles, ein innovatives Konzept für Kunden, deren Mitarbeiter unterschiedliche Anforderungen an Mobilfunkdienste haben.

FreeMove koordiniert die nationalen Mobilfunkbetreiber seiner Mitglieder, damit die internationalen Kunden immer das beste lokale Angebot bekommen. Dabei geht es insbesondere um die Steigerung der Kostenkontrolle und -transparenz, die Erhöhung von Einsparungen über den gesamten Footprint des Kunden hinweg und die Reduktion von Komplexität bei internationalen Angeboten.

(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/608815/FreeMove_Logo.jpg )

Flex Profiles ist die direkte Antwort auf die zentralen Bedürfnisse von multinationalen Unternehmen in Bezug auf internationale Tarife. Das neue Angebot bietet maßgeschneiderte Pakete für unterschiedliche Nutzerprofile des Kunden. So erhält ein Büroangestellter, der hauptsächlich im Office sitzt, ein anderes Tarifpaket als ein Global Sales Mitarbeiter, der ständig auf Dienstreise ist. Während der Büroangestellte mit einer Sprachflat und einem kleinen Datenpaket auskommt, benötigt der Global Sales Mitarbeiter ein deutlich umfangreicheres Mobilfunkangebot inklusive Roaming im Ausland.

Die unterschiedlichen Tarifpakete pro Nutzerprofil passen perfekt zu den Bedürfnissen der Nutzer, so dass unnötige Kosten vermieden werden können. Darüber hinaus bietet Flex Profiles dem Kunden ein hohes Maß an Flexibilität. Nutzer können von einem Profil zum anderen geschoben werden, wenn Veränderungen im Business das erfordern. Damit profitieren die Kunden von äußerst kosten effizienten Preisen, während sie gleichzeitig die besten lokalen Netzwerke in Europa und den USA nutzen können.

"Wir wissen, dass Kostentransparenz und -vorhersage eine echte Herausforderung für Kunden darstellen, die ein globales Unternehmen mit verteilten Standorten führen. Unterschiedliche lokale Mobilfunkangebote erhöhen die Komplexität und führen schnell dazu, dass den Kunden die Kosten davonlaufen," so Lazaro Fernandez, der kürzlich die Aufgabe des FreeMove General Manager übernommen hat. "Ich freue mich, dass wir die Implementierung von FreeMove Flex Profiles beschleunigen konnten, so dass wir den Tarif heute in 24 Ländern anbieten können".

FreeMove Flex Profiles ist ab heute in ganz Europa und den USA verfügbar. Es kann mit FreeMove Corporate Pooling kombiniert werden, einem Tarif, der maßgeschneiderte Pools für Sprache und Daten anbietet. Das bedeutet, Kunden haben jetzt pro Land die Wahl und die Flexibilität beim Einkauf ihrer Mobilfunkleistungen.

Beide Angebote sorgen dafür, dass die Mitarbeiter eines multinationalen Unternehmens überall effektiv arbeiten können, während Renditen über die gesamte Mobilfunkflotte hinweg maximiert werden.

Über FreeMove

FreeMove ist eine Allianz, welche die nationalen Mobilfunkleistungen ihrer Mitglieder Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia und Telia Company effektiv koordiniert. Die Mission lautet, qualitativ hochwertige internationale Mobilfunkdienste an multinationale Kunden zu liefern durch Synchronisation von Know-how, Netzkapazitäten und exzellenten mobilen Services. Das inkludiert beste Konnektivität, gut durchdachte kommerzielle Vereinbarungen, dediziertes Account Management und Mehrwertdienste über den gesamten Footprint. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.freemove.com .

Pressekontakt:

Gilles Prunevielle

+33-615-9162-88

press@freemove.com

Original-Content von: FreeMove, übermittelt durch news aktuell