Chemetall erhöht Preise bei Chemikalien für Oberflächentechnik

Aufgrund anhaltender Kostensteigerungen, insbesondere bei Schlüssel-Rohstoffen, ist die globale Geschäftseinheit Oberflächentechnik des Unternehmensbereichs Coatings der BASF, die unter der Marke Chemetall tätig ist, dabei, die Preise für Chemikalien für Oberflächentechnik weltweit zu erhöhen.

Neben höheren allgemeinen Kosten, bedingt durch Gesetzgebung, Inflation und Transport, wurde das Geschäft für Oberflächentechnik insbesondere durch anhaltende Preiserhöhungen für wichtige Rohstoffe beeinflusst, die über einen längeren Zeitraum hinweg absorbiert wurden.

"Wir befinden uns in einem Umfeld weiterhin steigender Kosten, in allen Regionen und in allen Segmenten der Oberflächentechnik. Preiserhöhungen für unsere Produkte und Services sind notwendig, um unser Versprechen aufrecht zu erhalten, unseren Kunden weiterhin hochqualitative Lösungen zu liefern und gleichzeitig ihren steigenden Serviceanforderungen und Qualitätsstandards gerecht zu werden", sagte Martin Jung, Senior Vice President Surface Treatment."

Preiserhöhungen werden selektiv in allen Ländern und Regionen gehandhabt. Weitere Details zu allen betroffenen Technologien und Dienstleistungen werden von den jeweiligen Kundenkontakten kommuniziert.

Über den Unternehmensbereich Coatings der BASF

Der Unternehmensbereich Coatings von BASF verfügt über eine globale Expertise in der Entwicklung, Produktion und Vermarktung innovativer Fahrzeug- und Autoreparaturlacke, Bautenanstrichmittel sowie angewandter Oberflächentechnik von Metall-, Plastik- und Glassubstraten für zahlreiche Industrien. Abgerundet wird das Portfolio durch das "Innovation Beyond Paint"-Programm, welches auf die Entwicklung neuer Märkte und Geschäftsmodelle abzielt. Wir schaffen zukunftsweisende Lösungen und fördern Innovation, Design und neue Anwendungsmöglichkeiten, um die Bedürfnisse unserer Partner weltweit zu erfüllen. Unsere Kunden profitieren von unseren Fachkenntnissen und den Ressourcen interdisziplinärer, global arbeitender Teams in Europa, Nordamerika, Südamerika und Asien-Pazifik. Im Jahr 2017 erzielte der Unternehmensbereich Coatings weltweit einen Umsatz von rund 3,97 Milliarden EUR.

Solutions beyond your imagination - Coatings by BASF. Mehr über den Unternehmensbereich Coatings von BASF und dessen Produkte finden Sie im Internet unter www.basf-coatings.com.

Über BASF

BASF steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von über 60 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com.

