Das Fortune Global Forum findet in Guangzhou statt

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - Führende Persönlichkeiten aus der ganzen Welt strömen nach Guangzhou, um an der mit Spannung erwarteten Konferenz über Offenheit und Innovation: Gestaltung der Weltwirtschaft teilzunehmen.

In dieser Woche ist Guangzhou das Zentrum des internationalen Wirtschaftslebens, wo sich führende Persönlichkeiten aus Welt und Wirtschaft in der boomenden südchinesischen Stadt zum 2017 Fortune Global Forum und dem Fortune Brainstorm TECH International treffen.

Mehr als 760 hochkarätige Gäste und fast 400 bekannte Unternehmen werden vom 6. bis 8. Dezember zu dem mit Spannung erwarteten Fortune-Event erwartet, darunter Funktionäre aus weltberühmten Städten des In- und Auslandes, wichtige Führungskräfte aus der Industrie sowie Vorsitzende, Präsidenten, CEOs und führende Partner von mehr als 120 Fortune 500 Unternehmen.

Guangzhou wurde ebenfalls als Austragungsort des ersten Fortune Brainstorm TECH International gewählt, das auf der 16-jährigen Geschichte der Brainstorm TECH-Veranstaltung in Amerika aufbaut. Es ist dies die erste internationale TECH Brainstorm Veranstaltung. Diese Veranstaltung wird Pioniere der Kreativwirtschaft zusammenbringen, um die Innovationsrevolution in China zu untersuchen und zu erforschen, wie die Innovatoren des Landes die massiven Innovationen transformieren und fördern.

Guangzhou ist als Drehscheibe des internationalen Handels und Gewebes, die seit jeher für die Öffnung nach außen steht, der ideale Rahmen für diese multilateralen internationalen Foren. Die Hauptstadt der Provinz Guangdong ist ein Symbol für die anhaltende Stärke der chinesischen Wirtschaft und für ihre erfolgreiche, innovationsgetriebene Zukunft. Das Pearl River Delta, einschließlich Hongkong und Macao, mit Guangzhou als Zentrum, ist derzeit die aktivste Wirtschaftsregion der Welt und die Greater Bay Area von Guangdong, Hongkong und Macao hat unschätzbares Wachstumspotenzial.

In diesem Monat werden inmitten der vielfältigen und pulsierenden Wirtschaft und der unternehmensfreundlichen Landschaft Guangzhous proaktive Diskussionen über das integrale Thema des Forums stattfinden: "Openness and Innovation: Shaping the Global Economy" [Offenheit und Innovation: Gestaltung der Weltwirtschaft] sowie die zugrunde liegenden Konstrukte von Globalisierung und Digitalisierung. Die vier Hauptthemen der Foren - Innovation Revolution, The Future of Globalization, 21st-Century Leadership und Sustainable Development [Innovationsrevolution, die Zukunft der Globalisierung, Führung im 21. Jahrhundert und nachhaltige Entwicklung] - werden von einigen der klügsten Köpfe und angesehensten Führungskräfte der Welt präsentiert, darunter Tim Cook, CEO von Apple; Jack Ma, Executive Chairman der Alibaba Group; Pony Ma, Mitgründer, Verwaltungsratsvorsitzender und CEO von Tencent; ebenso wie Funktionäre aus Guangzhou wie Li Chuyuan, Chairman von Guangzhou Pharmaceutical Holdings Ltd., Zeng Qinghong, Chairman von Guangzhou Automobile Group Co. Ltd, und weitere.

"Guangzhou unterstützt das Wirtschaftswachstum, fördert Innovationen und hilft Unternehmen und Menschen, die in der Region arbeiten und leben, und verfügt bereits über mehr als acht Millionen Quadratmeter an Hightech-Unternehmensinkubatoren, darunter über 120.000 innovative Technologieunternehmen, die ein starkes Fundament an aufstrebenden Industrien bilden. Die Unternehmenslandschaft ist freundlich und einladend, da Guangzhou den Umgang mit Investitionen und Handel in der Region kontinuierlich vereinfacht", sagte der Bürgermeister von Guangzhou, Wen Guohui.

"Das Fortune Global Forum wird sich auf die Schlüsselthemen konzentrieren, mit denen multinationale Unternehmen in einer entscheidenden Zeit des Wandels in China und der Weltwirtschaft konfrontiert sind. Mit beispielloser Geschwindigkeit entwickelt sich im digitalen Zeitalter eine neue Innovationsrevolution. Diese Kräfte kollidieren und schaffen komplexe Herausforderungen für die heutigen globalen Wirtschaftsführer. Nirgendwo auf der Welt wird diese Revolution so tief greifend zu spüren sein wie in China - mit seiner neuen und aufstrebenden Mittelschicht, der beschleunigten Urbanisierung und dem Ausbau digitaler Technologien." -- Fortune Global Forum

Weitere Informationen über die Geschäftstätigkeit und das Leben in oder Besuche von Guangzhou finden Sie unter lifeofguangzhou.com.

Weitere Einzelheiten über das Fortune Global Forum finden Sie auf der offiziellen Website des Forums.

