Scholle IPN

Scholle IPN stellt neue Firmenmarke vor

Northlake, Illinois (ots/PRNewswire)

Scholle IPN, weltweit führend im Bereich vollständig flexibler Verpackungslösungen, hat heute eine wichtige Neupositionierung der Marke bekannt gegeben, welche die nachhaltigen Bemühungen des Unternehmens im Bereich umweltfreundlicher Verpackungen wiedergibt.

Ross Bushnell, Präsident und CEO von Scholle IPN, sagte über diese Markeninitiative: "Dies ist für die Tätigkeit von Scholle IPN und unsere Teams weltweit eine sehr wichtige Zeit. Für nachhaltige und modernste Lösungen in den Bereichen Folien, Passungen und Ausrüstung sind die Gelegenheiten schier unbegrenzt. Wir sind der Überzeugung, dass unsere Marke diese fantastischen Möglichkeiten besser wiedergeben sollte und erfreut, die Kampagne für die neue Marke jetzt starten zu können."

Ross Bushnell setzte fort: "Der Name Scholle IPN steht seit langem dafür, dass die führenden Marken der Welt ihre Produkte so effektiv und nachhaltig wie möglich ausliefern können. Die Verpackungsbranche unterliegt weiterhin Umwälzungen in Bezug auf unsere Rolle in einer Kreislaufwirtschaft. Damit ist es nur angemessen, dass Marke und Produktportfolio von Scholle IPN diesen Umwälzungen entsprechen. Aus diesem Grund hat unser Marketingteam in den USA und Europa zahllose Stunden damit verbracht, dafür zu sorgen, dass unsere visuelle Marke unserer betrieblichen Philosophie und Vision entspricht."

Neben der neugestalteten Marke hat Scholle IPN zudem das Motto Simply Flexible(TM) für sich gewählt, um seine Strategie und Richtung weiter zu stärken. Für Ross Bushnell ist dies mehr als ein Motto: "Simply Flexible gibt wieder, wer wir sind und wie wir auf dem Markt agieren. Es gilt für uns intern, da wir unsere Verfahren stetig optimieren und effizienter werden. Es gilt extern, da wir nach Möglichkeiten suchen, für unsere Kunden und Zulieferer bei jedem Schritt die Tätigkeit mit uns zu vereinfachen. Es bedeutet, dass wir uns stetig herausfordern, um für unser Team eine bessere, einfachere Weise zu finden, mit wichtigen Beteiligten zu interagieren."

Im Zuge der Markeninitiative hat Scholle IPN eine neue Website aus der Taufe gehoben (www.scholleipn.com), welche die Kapazitäten des Unternehmens und die wertschöpfenden Verpackungslösungen für seine Märkte herausstellt.

INFORMATIONEN ZU SCHOLLE IPN

Scholle IPN ist weltweit führend im Bereich vollständig flexibler Verpackungslösungen, darunter Sperrfolien, ergonomische Passungen und modernste Ausrüstungen für Bag in Box und Beutel. Scholle IPN verfügt über eine vertikal integrierte Herstellung auf fünf Kontinenten und kann somit schnell Lösungen für Kunden entwerfen, produzieren und ausliefern, die für Verbraucher jährlich mehr als 100 Milliarden Einheiten Lebensmittel und Getränke bereitstellen. www.scholleipn.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1193749/Scholle_IPN_Logo.jpg

Pressekontakt:

Ryan Balock

Director

Global Marketing and Communications

+1.708.836.3641

ryan.balock@scholleipn.com

Original-Content von: Scholle IPN, übermittelt durch news aktuell