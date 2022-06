Jolywood

Jolywood Solar Modul der Niwa-Serie stiehlt der Genera die Show als vertriebenes Solarprodukt

Madrid (ots/PRNewswire)

Die Genera 2022 - Energie- und Umweltmesse, eine der größten Handelsplattformen für die Branche der sauberen Energien, fand vom 14. bis 16. Juni statt. Die Veranstaltung, die ihr 25-jähriges Bestehen feierte, war überfüllt mit Herstellern, die ihre neuesten Produkte vorstellten.

Als Marktführer der TOPCon-Technologie brachte Jolywood Solar seine verteilten Module der Niwa-Serie und seine Hochleistungsmodule mit, um der Welt die fortschrittliche n-Typ-Technologie und die intelligenten Lösungen zu zeigen, die die Aufmerksamkeit der Experten und Besucher aus der ganzen Welt auf sich zogen.

Jolywood Solar zeigte auf der Messe n-Typ TOPCon-Module, nämlich JW-HD108 (Niwa Series), JW-HD144N und JW-HD132N, die mit 182 mm bzw. 210 mm Wafer ausgestattet sind. Es vereint die Vorteile von hoher Effizienz, hoher Leistung, geringer Degradation und hoher Zuverlässigkeit und verfügt über eine Bifazialität von 80±5 % und einen Temperaturkoeffizienten von -0,31 %/ W.

Mit einem scharfen Blick und durch viel Forschung hat Jolywood Solar verschiedene Produkte eingeführt, um den unterschiedlichen Marktanforderungen gerecht zu werden. Der JW-HD108 ist das neueste Familienmitglied der Niwa-Serie, das sich durch eine Glas-Glas-Bifacial-Struktur und ein komplett schwarzes ästhetisches Design auszeichnet und einen Wirkungsgrad von 22 % sowie eine Ausgangsleistung von 425 W bietet. Dieses „riesige Energie, winziger Körper" Modul zielt auf den dezentralen Markt, der für C&I und Hausdächer verwendet wird. JW-HD144N und JW-HD132N produzieren mit 182 mm bzw. 210 mm, die eine höhere Leistung von rund 700 W aufweisen. Die Module sind für Großkraftwerke konzipiert und bieten einen zusätzlichen Gewinn an Energieerzeugung bei hoher Zuverlässigkeit, so dass sie auch unter extremen klimatischen Bedingungen, insbesondere in Wüstengebieten, eingesetzt werden können.

Der Markt für dezentrale Solaranlagen hat in den letzten Jahren einen Boom erlebt. Jolywood Solar steht an der Spitze der Branche und hat die Niwa-Serie produziert, um die Nachfrage des verteilten Marktes durch ständige technologische Innovation und strenge Qualitätskontrolle zu befriedigen und die Sonne ins Haus zu bringen. Spanien ist einer der größten Solarmärkte in Europa mit einem riesigen Potenzial. Jolywood Solar hat bereits Tausende von Familien mit Modulen der Niwa-Serie versorgt und wird auch weiterhin daran arbeiten, um die gesamte Menschheit mit sauberer Energie zu versorgen.

Original-Content von: Jolywood, übermittelt durch news aktuell