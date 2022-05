Jolywood setzt strategische Zusammenarbeit mit Munich Re fort

Taizhou, China (ots/PRNewswire) - Am 25. April wurde die jährliche GREENPOWER International Fair im Internationalen Ausstellungszentrum in Posen, Polen, eröffnet. Die TOPCon-Module der Niwa-Serie wurden mit dem offiziell zertifizierten MTP Gold Medal Award ausgezeichnet. Die EC Group als Co-Distributor von Jolywood Solar in Polen nahm mit Niwa-Modulen an der Messe ...

mehr