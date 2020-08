Vivo

iQOO wird für die DTM-Saison 2020 Premium-Partner von BMW M Motorsport

Die weltweit vertriebene Smartphone-Marke von vivo,iQOO, kann heute bekannt geben, dass es bei den DTM (Deutsche Tourenwagen-Masters) Premium-Partner von BMW M Motorsport ist. Der deutsche BMW-Werksfahrer Timo Glock wird sein Bestes geben, um den iQOO BMW M4 DTM in dieser Saison zum Sieg zu fahren und in Sachen extreme Geschwindigkeit und starke Leistung unter der neuen Partnerschaft die Meisterschaft zu feiern.

BMW M Motorsport, das bei den DTM einen legendären Ruf genießt, steht für das ultimative Streben nach Geschwindigkeit und für ultimative Leistung. Das passt zum Markenkonzept von iQOO "I Quest On and On", also die unermüdliche Suche nach der perfekten Leistung und umwälzenden Innovationen.

"Der Wettkampfgeist von iQOO wird eine weltweite Leidenschaft für ultra-schnelle Technik auslösen. Die Smartphones von iQOO sind für Verbraucher gemacht, die schnell sein wollen und sich damit ganz selbstverständlich für eine überragende Leistungsfähigkeit entscheiden. Für unsere Marke ist es eine denkwürdige Gelegenheit, als Premium-Partner dabei sein zu können. Wir können es kaum abwarten, der Welt die große Leistungsfähigkeit von iQOO zu zeigen", so Felix Feng, Präsident von iQOO China.

"Wir heißen iQOO in der DTM-Familie von BMW herzlich willkommen", sagte Jens Marquardt, Motorsport-Direktor der BMW Group. "Technik und Innovation - das ist es, was uns antreibt, und das sind auch die Werte für die iQOO steht. Für eine erfolgreiche Partnerschaft ist das die perfekte Grundlage. Wir sind sehr glücklich, iQOO als einen der neuen Premium-Partner an Bord begrüßen zu dürfen, erst recht in einer so ungewöhnlichen und schwierigen Zeit, wie wir sie derzeit weltweit und eben auch im Motorsport erleben. Und ganz nebenbei: der iQOO BMW M4 DTM sieht großartig aus."

Seit dem Start der DTM-Saison am ersten August-Wochenende hat Timo Glock in Spa-Francorchamps (Belgien) und am Lausitzring (Deutschland) bereits Testrennen im iQOO BMW M4 DTM absolviert. Er sagte: "Es ist wirklich toll, dass BMW M Motorsport es hinbekommen hat, ein so großes und fortschrittlich denkendes Unternehmen wie die Highend-Smartphone-Marke iQOO als Premium-Partner für die DTM zu gewinnen. Das ist ein großartiges Signal für die Rennserie, ganz besonders in diesen schwierigen Zeiten. Persönlich bin ich ganz besonders glücklich, wieder in Gelb antreten zu können - zumindest wenn man von vorne schaut - was in meinen Anfangsjahren bei den DTM meine vertraute Farbe war. Ich liebe es, den iQOO BMW M4 DTM zu fahren."

Glock bestreitet 2020 seine achte DTM-Saison. Bis heute fuhr er 116 Rennen, in denen er fünf Mal gewann, fünf Mal von einer Pole-Position startete und 14 Mal auf dem Podium stand.

Informationen zu vivo

vivo ist ein führendes, produktorientiertes und weltweit tätiges Technologieunternehmen. Sein Kerngeschäft konzentriert sich auf smarte Geräte und intelligente Dienstleistungen. vivo hat sich der Aufgabe verschrieben, Nutzer rund um Globus zu vernetzen, und entwickelt dafür aufregende und innovative Smartphones und Begleitgeräte sowie Dienste, die Technologie und Design auf eine einzigartige und kreative Weise miteinander verbinden. Gemäß den Grundprinzipien des Unternehmens, die Innovation, Ausrichtung am Verbraucher und Benfen* umfassen, hat vivo eine nachhaltige Entwicklungsstrategie eingeführt. Diese verfolgt die Vision, vivo zu einem führenden, lange bestehenden Weltklasse-Unternehmen zu machen.

vivo, das seinen Hauptsitz in China hat und von einem Netz aus 9 Forschungs- und Entwicklungszentren in Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Peking, Hangzhou, Schanghai, Taipeh, Tokio und San Diego unterstützt wird, konzentriert sich auf die Entwicklung von modernster Technik für Verbraucher, wie 5G, Künstliche Intelligenz, Industriedesign, Fotografie und anderen zukunftsweisende Technologien. vivo hat darüber hinaus fünf Produktionsstandorte in China sowie in Süd- und Südostasien aufgebaut (darunter ein von der Marke autorisiertes Fertigungszentrum), in denen jedes Jahr über 200 Millionen Smartphones hergestellt werden. Bis 2019 verfügte vivo über ein weit verzweigtes Vertriebsnetz in mehr als 30 Ländern und Regionen und wird von weltweit mehr als 350 Millionen Nutzern geschätzt.

* Der Begriff "Benfen" beschreibt die Einstellung, das Richtige zu tun und Dinge richtig zu machen - was die beste Beschreibung für vivos Mission ist, Technologie für die Ewigkeit zu bauen.

