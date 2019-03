HT-SAAE

HT-SAAE präsentiert neue hocheffiziente Multi-Busbar PV-Module auf der PV Expo in Tokio

Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE oder "das Unternehmen" (600151.SH), der weltweit führende Hersteller von Photovoltaik-(PV)-Produkten, präsentiert auf der PV Expo in Tokio vom 27. Februar bis 1. März seine neueste Produktlinie hocheffizienter Module.

HT-SAAE zeigt dort sein neues Modul "Multiway Series", das mit der führenden Multi-Busbar-Technologie (MBB) des Unternehmens ausgestattet ist und über eine fortschrittliche elektrische Leistungsfähigkeit und ein geringeres Mikroriss-Risiko verfügt. Bei einem 72-Zellen-Modul kann die Ausgangsleistung bis zu 400 W erreichen.

"Wir freuen uns auf die Gelegenheit, unsere neuen MBB-Hochleistungsmodule auf der PV Expo zu präsentieren", sagte Ruan Zhongli, CEO für den Geschäftsbereich PV von HT-SAAE PV. "Wir entwickeln seit den 1960er Jahren Solartechnologie und investieren jedes Jahr 60 Millionen RMB (8,9 Millionen USD) in Forschung und Entwicklung. Wir werden weiterhin unsere langjährige Erfahrung sowie unsere Forschungs- und Produktionskapazitäten nutzen, um immer effizientere Produkte auf den Markt zu bringen."

Das Modul der Multiway Serie verfügt über ein selbstreinigendes Design. Um den Anwendern zu helfen, Reinigungskosten zu sparen, wurde das Modul so konzipiert, dass es die Verschattung der Moduloberfläche durch Staub, Regen und Schnee reduziert, was die Produktionsmenge erhöhen und Stromverluste verringern kann. Dank seiner Widerstandsfähigkeit kann das Modul in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, darunter Solarparks und Hausdächer. Das Unternehmen hat auch Doppelglasmodule eingeführt, um die Bedürfnisse großer Solarparks zu erfüllen.

Das 1998 gegründete Unternehmen HT-SAAE ist bestrebt, Solarzellen, Akkupacks und das System "Photovoltaik plus Energiespeicher" zu entwickeln und herzustellen. Seit sechs Jahren ist auch die Niederlassung in Japan in Betrieb, um den lokalen Markt zu beliefern. Das Unternehmen blickt auf eine lange Geschichte auf der PV Expo in Japan zurück, wo es bereits auf der Veranstaltung 2015 bzw. 2017 seine N-Typ-Module und PERC-Module erstmalig vorgestellt hat.

Seit den späten 1990er Jahren hat HT-SAAE über 600 PV-Projekte in nationalen und internationalen Märkten durchgeführt. Die hochleistungsfähigen PV-Module, die von HT-SAAE hergestellt werden, ermöglichen seit 20 Jahren den kontinuierlichen Betrieb von Stromerzeugungsanlagen auf der ganzen Welt.

Shanghai Aerospace Automobile Electromechanical Co., Ltd (HT-SAAE) ist eine Tochtergesellschaft der China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC), eines Fortune 500 Global Unternehmens.1998 gegründet notiert das Unternehmen seitdem an der Shanghai Stock Exchange (600151.SH). Der Schwerpunkt des Geschäftes liegt auf neuer Energie mit PV, Autoteilen und Anwendungen mit neuen Materialien. Bereits 1999 startete HT-SAAE den kommerziellen Einsatz der Photovoltaiktechnologie. Das Unternehmen hat mittlerweile eine vollständig integrierte Lieferkette für die PV-Branche aufgebaut (Silizium, Wafer, Solarzellen, PV-Module und -systeme) und stellt für den globalen Markt qualitativ erstklassige PV-Produkte bereit. Im Jahre 2014 erreichte HT-SAAE eine Platzierung unter den chinesischen Top 10 Lieferanten von PV-Modulen und wurde von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) in den darauffolgenden drei Jahren als "Tier 1" Modulproduzent geführt.

