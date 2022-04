HeyMinga Touren

HeyMinga Touren startet im April eine neue Route: Alpenvorland-Tour für Teamevents und Individualreisende buchbar

Wer dem Münchner Großstadttrubel für ein paar Stunden entfliehen möchte, kann ab April mit HeyMinga Touren das Alpenvorland entdecken. Auf der gleichnamigen Tour geht es mit dem VW Bulli quer durch die bayerische Landidylle.

"Das Alpenvorland ist viel mehr als grüne Wiesen und blaue Seen. Wir zeigen den Gästen unsere liebsten Orte zum Entschleunigen und Verweilen", sagt Steffen Körtje, Gründer und Geschäftsführer von HeyMinga Touren. "Selbst Münchener Locals entdecken auf unseren Touren noch neue und alternative Ecken."

Viereinhalb Stunden dauert die Alpenvorland-Tour, unterbrochen von kurzweiligen Abstechern in idyllische Dörfer, dem Besuch einer traditionellen Abtei, einem Waldspaziergang und einer Brotzeit in einer urigen Gastwirtschaft - einmalige Aussichten auf die majestätischen Alpen inklusive. Die Tourguides sorgen für spannende Einblicke in Kultur und Geschichte und versorgen die Gäste mit regionalen Snacks und Getränken.

Die Alpenvorland-Tour startet ab 17. April immer sonntags um 12 Uhr im Münchner Werksviertel und endet gegen 16.30 Uhr an der U-Bahn-Haltestelle Aidenbachstraße. Wer die Fahrt als Teamevent bucht, kann Start- und Endpunkt selbst festlegen und auch den Zeitrahmen individuell bestimmen. Buchbar ist die Tour in deutscher oder englischer Sprache.

"Das Motto unserer Touren und Stadtrundfahrten lautet: Der Weg ist das Ziel", so Steffen Körtje. "Wir möchten, dass unsere Gäste Land und Leute aus einem nicht alltäglichen und alternativen Blickwinkel kennenlernen. Wir zeigen die Ecken abseits vom Mainstream, sorgen für gute Laune an Bord unserer Bulli-Flotte und möchten, dass sich unsere Mitfahrer in München und Umland genauso wohl fühlen wie wir."

Über HeyMinga Touren

HeyMinga Touren wurde 2017 von Steffen Körtje gegründet und bietet unkonventionelle Stadt- und Landtouren rund um die bayerische Metropole München an. Alternativen Städtetourismus hat der Gründer auch in Hamburg etabliert: Mit Waterkant Touren können Gäste die Hansestadt erkunden. Das Markenzeichen aller Fahrten: die markanten und gemütlichen VW Bullis, in denen die Gäste von ihren Tourguides chauffiert werden. Das Unternehmen beschäftigt 52 Mitarbeiter in München und Hamburg.

Alpenvorland-Tour

Dauer: 4,5 Stunden

Kosten: 65 Euro pro Person (individuelle Touren auf Anfrage)

Informationen und Anmeldung zur Alpenvorland-Tour:

https://www.heyminga-touren.com/tourenuebersicht/alpen-vorland-tour/

Informationen und Anmeldung zur Alpenvorland-Tour als Teamevent:

https://www.heyminga-touren.com/tourenuebersicht/teamevent-alpen-vorland/

